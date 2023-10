„Sunt momente în această viață când răul pur se revarsă asupra lumii. Asta au trăit oamenii din Israel. Singurul scop acela de a ucide evrei. Din răutate pură au ucis cel puțin 1.000 de civili. Oamenii au fost măcelăriți, măcelăriți! Părinții și-au folosit corpurile pentru a-și proteja copiii. Întregi familii ucise.

Hamas simbolizează cea mai rea parte a terorismului! Hamas simbolizează anihilarea poporului evreu. Hamas este doar teroare și vărsare de sânge, ar face orice, nu le pasă de preț. Nu este nicio justificare sau scuză pentru terorism.

Israelul are dreptul, are chiar datoria să răspundă acestor atacuri. Am vorbit cu premierul Netanyahu și i-am spus: Statele Unite vor da un răspuns decisiv și covârșitor. Teroriștii au ucis civili nevinovați.

Este război. Teoriștii au declanșat războiul și astăzi vom aplica legile războiului. Este o atrocitate la o scară cumplită! Vom continua să sprijinim poporul din Israel.

Astăzi, americanii din SUA se roagă pentru Israel.

Te doare în suflet, drept în inimă, când pierzi pe cineva, simți durere, furie. Este îngrozitor!

Atrocitate la o scară cumplită!

Nu este loc pentru ură în America, nici contra evreilor, nici contra musulmanilor. Respingem ura, dar condamnăm terorismul! Ata este America! Pentru asta luptăm!

Vom rămâne uniți! Vom fi de partea lor, împotriva urii, a terorismului!

Echipa mea este în comunicare permanentă cu partenerii din Israel, acordăm muniție pentru ca Israelul să facă față și să își apere cetățenii. Acordăm asistență permanent.

Administrația mea se consultă permanent cu congresul SUA în această criză. Când se va întruni, se va decide o acțiune rapidă în sprijinul Israelului.

Nu este vorba despre o acțiune partizană, este vorba de securitatea noastră, a lumii noastre!

Știm că sunt cetățeni americani luați ostatici , și ei sunt prioritatea noastră.

Am cerut echipei mele să trimită experți pentru a se consulta cu experți din SUA, Israel pentru eliberarea ostaticilor americani.

America are o prezență în regiune, care va fi întărită pentru descurajare. Avem un portavion cu tot ce trebuie acolo, nave și vom continua să trimitem tot ceea ce este necesar.

Oricăror țări care au impresia că pot avea beneficii de pe urma partenerilor noștri, să profite de acest moment, le dau un singur sfat: NU faceți asta! NU o faceți! NU o faceți!

Suntem de partea Israelului!”, a transmis președintele american, Joe Biden, într-o declarație oficială după atacul teribil al Hamas asupra Israelului.