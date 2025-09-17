Potrivit FBI, suspectul — identificat ca Donald Henson— a fugit de la fața locului după ce a intrat cu un autoturism alb în bariera metalică. Înainte de a părăsi zona, acesta ar fi aruncat un steag american peste poartă, iar pe unul dintre geamurile vehiculului a fost găsit un mesaj scris, potrivit Metro.uk.

Imagini de la fața locului arată mașina cu avariile pornite în fața porții parțial distruse, cu steagul agățat de gardul de securitate. FBI-ul a alertat echipa de genişti pentru a verifica vehiculul, iar autoritățile nu au confirmat dacă suspectul era înarmat.

„Privim acest incident ca pe un atac terorist împotriva FBI. A fost o acțiune țintită asupra clădirii,” a declarat un adjunctul FBI Pittsburgh.

O amplă operațiune de căutare a fost lansată pentru prinderea suspectului, considerat periculos. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile analizează posibilele motivații din spatele atacului.

Context tensionat în SUA: Atacul de la FBI Pittsburgh, pe fondul unei polarizări fără precedent după uciderea lui Charlie Kirk

Incidentul de la sediul FBI din Pittsburgh vine într-un moment de profundă divizare politică și socială în Statele Unite, amplificată de recenta ucidere a activistului conservator Charlie Kirk.

Fondatorul organizației conservatoare Turning Point USA și apropiat al președintelui Donald Trump a fost împușcat mortal în timpul unei dezbateri universitare în Utah pe 11 septembrie 2025. Asasinatul a fost calificat de autorități drept politic, iar suspectul, Tyler Robinson, a fost inculpat pentru asasinarea lui Charlie Kirk. Procurorii vor cere pedeapsa cu moartea.