Compartiment secret cu o comoară în interior

Mobilierul a rămas mai bine de un an într-un depozit, până când proprietarul a decis să îl restaureze. În timpul lucrărilor de curățare, Benzoni a observat un compartiment ascuns. Înăuntru, se aflau obligațiuni poștale cu dobândă, emise între 1992 și 1994, cu o valoare nominală totală de 18 milioane de lire italiene — echivalentul a circa 190.000 de euro în prezent, fără a include dobânzile.

Documentele indică drept deținători pe Carlo și Francesca De Martino, născuți în 1907 și 1911. Titlurile pot fi răscumpărate doar de aceștia sau de moștenitorii lor, însă identificarea succesorilor este dificilă, întrucât numele este comun în Lombardia.

Benzoni a încercat să ia legătura cu vânzătorul dulapului, dar nu a obținut informații utile. În cele din urmă, a apelat la un avocat, a predat obligațiunile la Carabinieri, în Lodi, și a făcut povestea publică.

Legea italiană prevede că cel care găsește un bun pierdut poate primi o recompensă de 10% din valoarea acestuia. În cazul obligațiunilor poștale, practica este similară, ceea ce înseamnă că, dacă moștenitorii vor încasa banii, Mauro ar putea primi în jur de 19.000 de euro — de aproape 100 de ori suma plătită pe mobilier.

Titlurile au o valabilitate de 30 de ani, cu o perioadă suplimentară de prescripție de încă 10 ani, astfel că acestea pot fi răscumpărate până în 2032–2034. Între timp, italianul continuă căutarea moștenitorilor, sperând la un final fericit atât pentru ei, cât și pentru el.

