Incendiul a izbucnit într-un moment în care echipajul efectua lucrări de mentenanţă pe platformă. În urma incidentului, producția de petrol a Mexicului s-a redus cu aproape un sfert, a anunțat conducerea companiei petroliere.

Platforma rămâne neoperaţională, înregistrând o pierdere de circa 421.000 de barili de petrol pe zi, în condiţiile în care 125 de puţuri de petrol sunt închise, a mai spus CEO-ul Pemex.

Autoritățile au deschis și o anchetă pentru a afla cu exactitate ce s-a întâmplat.

NOW - Pemex oil platform ablaze after explosion in the Gulf of Mexico.pic.twitter.com/hyxg7LtQao