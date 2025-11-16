Accidentul s-a produs în orașul Walcha, în timpul unei curse desfășurate în cadrul Walcha Motorcycle Rally, un eveniment anual dedicat pasionaților de sporturi cu motor. Vehiculul scăpat de sub control a rupt gardul de protecție și s-a izbit direct în tribună, potrivit comunicatului emis de poliție.

Demolition derby-ul este un tip de competiție auto în care șoferii își ciocnesc intenționat mașinile, scopul fiind ca vehiculul care rămâne funcțional cel mai mult să câștige.

Bilanțul victimelor și ancheta

Inițial, autoritățile au anunțat nouă răniți, însă cifrele au fost ulterior revizuite la 13 victime, cu vârste cuprinse între 20 și 75 de ani. Printre cei grav răniți se numără un bărbat de 54 de ani. Potrivit poliției, șoferul mașinii – un tânăr de 27 de ani – fusese implicat cu puțin timp înainte într-o coliziune pe pistă, moment care ar putea explica pierderea controlului asupra vehiculului.

Brendan Moylan, membru al parlamentului pentru regiunea Northern Tablelands, a declarat într-o postare pe rețelele sociale că nouă dintre victime se află încă în spital, dar se află pe drumul spre recuperare. Acesta a mulțumit echipelor de intervenție și spectatorilor care au acordat primul ajutor, descriindu-i drept „rapizi și extrem de profesioniști”.

Reacția organizatorilor

Consiliul local Walcha, responsabil de organizarea raliului, s-a declarat „șocat și profund întristat” de cele întâmplate. Într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a evenimentului, reprezentanții săi au afirmat că vor colabora strâns cu autoritățile pentru a stabili cauzele accidentului.

„Orice comentariu înainte de finalizarea anchetei ar fi nepotrivit”, au subliniat organizatorii.

Walcha Motorcycle Rally este promovat drept un „eveniment emblematic pentru iubitorii de motociclete și sporturi cu motor”.