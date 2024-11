"Un autoturism a lovit un număr de pietoni la centrul sportiv din districtul Xiangzhou din orașul Zhuhai după care șoferul a fugit cu mașina”, a declarat poliția locală într-un comunicat, potrivit Daily Mail.

Martorii au declarat presei locale că majoritatea victimelor erau persoane de vârstă mijlocie și bătrâni care făceau exerciții pe pistă.

Cauza tragediei nu a fost stabilită.

Poliția a arestat un bărbat în vârstă de 62 de ani, pe nume Fan, în legătură cu incidentul de la centrul sportiv, care a fost construit în 2008 pentru Jocurile Olimpice de la Beijing și de atunci a fost folosit de grupuri locale. Nu este clar dacă a fost vorba despre un atac deliberat sau un accident.

GALERIE FOTO + VIDEO

🇨🇳 | URGENT: 35 people have died, and 43 were injured in Zhuhai, southern China, after a driver crashed into people exercising at a sports center. #China #Zhuhai #BreakingNews pic.twitter.com/qmumMBcP2H