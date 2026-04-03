Paștele 2026, cel mai scump din ultimii ani: peste 1.000 de lei pentru coșul minim al unei familii

Paștele din acest an vine cu un gust amar pentru multe familii din România, în contextul creșterii prețurilor și al măsurilor de austeritate care apasă tot mai greu pe bugetele gospodăriilor. Tradițiile sunt puse la încercare, iar masa festivă riscă să fie mai săracă decât în anii trecuți.

Datele analizate arată că o familie formată din patru persoane trebuie să scoată din buzunar peste 1.000 de lei pentru un coș minim de Paște, care include doar produsele de bază. Carnea de miel, ouăle și cozonacul – simboluri ale sărbătorii – au ajuns să fie considerate de mulți români produse de lux.

Buget pentru o familie cu patru persoane

- carne de miel - 4 kilograme (preț mediu - 60 lei/kg) - total 240 lei

- ouă - 30 de bucăți (preț mediu - 1,2 lei) - total - 36 lei

- cozonac - 2 bucăți (1,5 kg fiecare, preț mediu 60 lei/kg) - total 180 lei

- pască - 1 bucată (1,2 kg, preț mediu - 80 lei/kg) - total - 96 lei

- drob - 1 bucată (1,5 kilograme, preț mediu - 110 lei/kg - total - 165 lei

- legume și garnituri - total - 250 lei

- băuturi - total - 80 lei

Advertising

Advertising

În total, un coș minim de Paște ajunge la 1.047 lei, o sumă considerabilă pentru multe familii, mai ales în contextul scumpirilor generale din economie.

În aceste condiții, tot mai mulți români sunt nevoiți să reducă din cantități, să caute alternative mai ieftine sau chiar să renunțe la unele produse tradiționale.





