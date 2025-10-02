Vorbim despre salarii de peste 40.000 de lei brut, sporuri de confidențialitate dar și de stres.
CÂT CÂȘTIGĂ JUDECĂTORII CCR
- PREȘEDINTE CCR: 47.000 DE LEI BRUT
- JUDECĂTOR CCR: 45.000 DE LEI BRUT
CE SPORURI PRIMESC JUDECĂTORII CCR
- SPOR DE SUPRASOLICITARE(STRES): 11.700 DE LEI
- SPOR DE CONFIDENȚIALITATE: 2.300 DE LEI
- SPOR PENTRU TITLUL DE DOCTOR: 950 DE LEI
- SPOR PENTRU CONDIȚII GRELE DE MUNCĂ: 300 DE LEI
CE PENSIE SPECIALĂ IAU JUDECĂTORII CCR
- CRISTIAN DELIORGA: 60.700 DE LEI/LUNĂ
- CIOCHINĂ MIHAELA: 50.000 DE LEI/LUNĂ
- BOGDAN LICU: 32.000 DE LEI/LUNĂ
- GHEORGHE STAN: 30.000 DE LEI/LUNĂ