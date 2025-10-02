Cât câștigă judecătorii CCR care decid reforma pensiilor speciale: salarii de peste 40.000 de lei brut

Cât câștigă judecătorii CCR care decid reforma pensiilor speciale: salarii de peste 40.000 de lei brut

Cu doar o săptămână înainte de ședința în care va fi judecată legea pensiilor speciale, Curtea Constituțională a anunțat noua grilă de venituri ale judecătorilor.

Vorbim despre salarii de peste 40.000 de lei brut, sporuri de confidențialitate dar și de stres. 

CÂT CÂȘTIGĂ JUDECĂTORII CCR

- PREȘEDINTE CCR: 47.000 DE LEI BRUT
- JUDECĂTOR CCR: 45.000 DE LEI BRUT

CE SPORURI PRIMESC JUDECĂTORII CCR

- SPOR DE SUPRASOLICITARE(STRES): 11.700 DE LEI
- SPOR DE CONFIDENȚIALITATE: 2.300 DE LEI
- SPOR PENTRU TITLUL DE DOCTOR: 950 DE LEI
- SPOR PENTRU CONDIȚII GRELE DE MUNCĂ: 300 DE LEI

CE PENSIE SPECIALĂ IAU JUDECĂTORII CCR

- CRISTIAN DELIORGA: 60.700 DE LEI/LUNĂ
- CIOCHINĂ MIHAELA: 50.000 DE LEI/LUNĂ
- BOGDAN LICU: 32.000 DE LEI/LUNĂ
- GHEORGHE STAN: 30.000 DE LEI/LUNĂ