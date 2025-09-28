Austeritate doar pentru unii. Specialii de la CCR scapă de reformă și primesc spor pentru tăcere

În timp ce Guvernul pregătește concedieri uriașe în administrația locală, judecătorii Curții Constituționale, cei care trebuie să decidă soarta pensiilor speciale, au scăpat de reformă.

Judecătorii CCR, premiați cu spor de tăcere în fiecare lună

 Legea care reglementează veniturile de serviciu nu se aplică și în cazul lor, iar lunar judecătorii primesc spor de tăcere.

 Doar președinta Curții încasează lunar un spor de peste 2.300 de lei. 

președinta CCR - spor pentru confidențialitate - 2.354 de lei/lunar, indemnizație brută lunară - 47.000 de lei

judecătorii CCR - spor pentru confidențialitate - 2.263 de lei/lunar

personalul administrativ - spor pentru confidențialitate - între 1.400 de lei și 1.700 de lei/lună.