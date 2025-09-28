Judecătorii CCR, premiați cu spor de tăcere în fiecare lună

Legea care reglementează veniturile de serviciu nu se aplică și în cazul lor, iar lunar judecătorii primesc spor de tăcere.

Doar președinta Curții încasează lunar un spor de peste 2.300 de lei.

Austeritatea nu e pentru toți. CCR scapă de reformă

președinta CCR - spor pentru confidențialitate - 2.354 de lei/lunar, indemnizație brută lunară - 47.000 de lei

judecătorii CCR - spor pentru confidențialitate - 2.263 de lei/lunar

personalul administrativ - spor pentru confidențialitate - între 1.400 de lei și 1.700 de lei/lună.