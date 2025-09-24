Avocații Ingrid Mocanu și Toni Neacșu îi dau peste cap planurile lui Bolojan după amânarea deciziei CCR: „Legea pensiilor magistraților este deja neconstituțională”

Avocata Ingrid Mocanu susține că amânarea unei decizii a CCR privind pensiile de serviciu ale magistraților face ca legea să fi devenit neconstituțională. Motivul ar fi acela că CCR nu poate nu se poate pronunța asupra constituționalității proiectului la o dată ulterioară celei la care legea ar fi trebuit să intre în vigoare, adică la 1 octombrie.

Mocanu atrage atenția că este nelegal ca o lege să fie aplicată anterior publicării în Monitorul Oficial, ceea ce face imposibilă validarea sa de către CCR după data intrării în vigoare.

„Amânarea pentru 8 octombrie a discutării obiecției de neconstituționalitate pe Statutul magistraților o face să fie de plano neconstituțională, pentru că data intrării în vigoare a dispozițiilor principale din lege este 1 octombrie. Și nu poți pune în vigoare o lege anterior publicării ei în Monitorul Oficial”, a scris Ingrid Mocanu într-o postare pe Facebook.

O opinie similară a fost exprimată și de avocatul Adrian Toni Neacșu, care consideră că legea trebuie retrimisă în Parlament și refăcută, având în vedere amânarea deciziei CCR.

 