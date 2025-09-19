Unele preferă să își cumpere puțin câte puțin, doar cât au nevoie, iar alte femei spun că se descurcă extrem de greu, dar preferă să cumpere legume pe care să le conserve în casă, pentru a mai salva din banii care sunt oricum prea puțini.

Bulionul și murăturile au ajuns să fie un lux

Românilor le este din ce în ce mai greu să își asigure cumpărăturile pentru strictul necesar. Gospodinele spun că le este mai ușor să își cumpere câte un borcan de bulion sau de murături pentru a găti o singură masă.

„Fac eu cu mâna mea, că e mai bine să știu ce fac. Chiar dacă e mai scump puțin? Chiar dacă e scump, dar sunt mai sigură pe ele.”, spun oamenii.

„Mamă, cu ce să le pregătesc? Am 19 milioane pensia, am Parkinson, sunt bolnavă. Și nu am cu ce, abia plătesc dările, am soțul bolnav de cancer. Cumpăr câte un borcan, când și când din magazin. Prea scumpe pentru a le face...Scumpe, foarte scumpe.”, a adăugat o bătrână.

Românii spun că decât să cumpere bulion sau murături de calitate de la producătorii locali, sunt nevoiți să meargă în supermarketuri, pentru a alege cel mai ieftin produs.

„Să ne încadrăm și cu banii și nu, deocamdată mai așteptăm un pic, că nu... Sunt prețurile prea mari. Da, e la început și e... Nu știu, și acolo...la supermarket... diferă prețurile, nu știu dacă să cumpăr.”, a adăugat un alt român.