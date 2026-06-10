Dacia Striker a ieșit la probe în Capitală! Cum au reacționat bucureștenii când au văzut noul model

Sursă: Realitatea.Net

Cel mai nou, mai mare și mai scump model de la Dacia, Striker, și-a făcut apariția pe străzile din București, iar pasionații nu au ratat momentul. Mulți dintre cei care au surprins mașina în teste pe străzi au declarat că, în realitate, profilul este mult mai sportiv decât în pozele oficiale.

Noua Dacia Striker a fost fotografiată recent în trafic, pe străzile din București, în timp ce efectua teste acoperită parțial de camuflaj. Imaginile, publicate inițial pe Reddit, au stârnit rapid un val de reacții în mediul online, împărțite între entuziasm, curiozitate și critici de design.

Primele detalii vizuale și proporții

Martorul care a surprins mașina în trafic a remarcat că modelul are un profil surprinzător de jos. Având o înălțime de 1,87 metri, acesta a oferit o referință vizuală excelentă pentru dimensiunile reale ale vehiculului.

Din imagini se pot distinge principalele caracteristici exterioare ale modelului:

Siluetă: Un crossover-break (fastback/break înălțat) cu plafonul ușor plonjat spre spate.

Elemente robuste: Pasajele roților sunt protejate cu plastic negru, iar garda la sol este mai mare decât cea a unui break clasic, dar sub cea a unui SUV tradițional.

Partea frontală: Integrează o semnătură luminoasă modernă în formă de „T” (similară cu noile Duster și Bigster), însă bara față este mai încărcată vizual și include scuturi de protecție în zona inferioară.

Partea din spate: Aspect masiv, hayon lat, lunetă înclinată și stopuri subțiri cu semnătură verticală. Inscripția „Dacia” este poziționată pe banda neagră dintre blocul optic.

Reacțiile publicului: Între „Skoda Octavia de la Dacia” și critici estetice

Profilul de break înălțat i-a determinat pe mulți pasionați auto să nu catalogheze Striker drept un SUV pur, ci mai degrabă ca pe o mașină de familie versatilă.

Păreri pozitive și comparații:

Un utilizator care deține un Dacia Jogger și o Skoda Octavia a descris Striker ca fiind „combinația perfectă între cele două”, declarându-se foarte mulțumit de aspect.

Alții consideră modelul o viitoare alternativă accesibilă pentru Skoda Octavia Scout, Audi A6 Allroad, VW Passat Variant sau Peugeot 3008 .

Există opinii conform cărora, dacă proiectul va păstra calitatea vizuală din poze, Dacia va reuși să depășească definitiv percepția de „brand strict de buget”.

Critici și semne de întrebare:

Partea frontală: Unii utilizatori au criticat bara față, considerând-o „fragmentată” și prea încărcată.

Sistemul de iluminare: Au existat dubii legate de faruri, unii observând o nuanță galbenă în fotografii și întrebându-se dacă modelul va beneficia de tehnologie LED.

Filosofia de design: O parte din comunitate a reproșat faptul că Dacia dezvoltă încă un crossover, în loc să mizeze pe un break clasic, curat.

Lansare, prețuri și specificații tehnice

Conform informațiilor disponibile pe pagina oficială Dacia din Olanda, noul model va aduce specificații competitive pentru segmentul compact (C):

Dacia Striker promite să devină o alternativă extrem de atractivă din punct de vedere financiar pentru clienții care caută spațiul unui break compact (cum ar fi Opel Astra Sports Tourer sau VW Golf Variant), dar cu robustețea și avantajele unei garde la sol înălțate.