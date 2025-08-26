Unul dintre locurile ce parcă rămăsese înțepenit în timp este reprezentat de zona Reșița. Acolo s-a intervenit în forță și s-a reușit schimbarea la față a cartierului. Se efectuează lucrări ample de regenerare urbană, lucrări care nu se mai derulaseră la un asemenea nivel, în ultimii peste 20 de ani, care au lăsat semne în urma lor. Iar acestea continuă.

Astfel că a fost necesară intervenția celor de la Totul Verde pentru a aranja și a pune la punct zonele verzi afectate, care au reușit să rezolve situația. După intervențiile acestora, de reamenajare, zonele dintre blocuri încep să prindă viață: gazonul a crescut uniform, sistemele de irigare funcționează eficient, iar spațiul este acum curat și ordonat.

Regenerarea urbană reprezintă un proces complex de transformare și de revitalizare a zonelor urbane degradate, cu scopul de a crea spații funcționale, atractive și sustenabile.

Această transformare face parte din proiectul de regenerare urbană al Primăriei Sectorului 4.





