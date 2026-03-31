Taur

Pentru nativii din zodia Taur, această perioadă marchează începutul unei etape de consolidare profundă, în care eforturile depuse în ultimele luni încep, în sfârșit, să dea roade vizibile. În plan financiar, se conturează oportunități solide de creștere, fie printr-o promovare mult așteptată, fie prin inițiative personale care încep să genereze profit constant. În dragoste, Taurii beneficiază de o energie caldă și stabilizatoare, care le permite să construiască relații durabile sau să reaprindă pasiunea în cuplurile deja existente.

Leu

Leii vor simți, începând cu 13 aprilie, că intră într-o lumină favorabilă, în care meritele le sunt recunoscute, iar eforturile nu mai trec neobservate. Cariera devine un teren fertil pentru afirmare, iar proiectele începute în trecut capătă amploare și vizibilitate. Pe plan sentimental, carisma naturală a Leilor este amplificată, atrăgând persoane compatibile și consolidând relațiile existente. Din punct de vedere financiar, există șanse reale de creștere a veniturilor, în special prin colaborări sau inițiative creative.

Scorpion

Pentru Scorpioni, această perioadă vine cu o intensitate specifică, dar extrem de benefică, care le permite să se reinventeze și să își redefinească prioritățile. În carieră, pot apărea schimbări importante, uneori surprinzătoare, dar care se dovedesc a fi pași esențiali către succes pe termen lung. În dragoste, Scorpionii trăiesc momente de profunzime emoțională, fie că este vorba despre începutul unei relații intense, fie despre consolidarea unei legături deja existente. Financiar, intuiția lor îi ajută să ia decizii inspirate, evitând riscurile și maximizând câștigurile.

Capricorn – Recompense pentru perseverență și disciplină

Capricornii intră într-o etapă în care disciplina și răbdarea de care au dat dovadă în ultima perioadă sunt, în sfârșit, răsplătite. Cariera cunoaște un salt semnificativ, fie prin promovări, fie prin recunoașterea expertizei lor într-un domeniu specific. Pe plan amoros, Capricornii devin mai deschiși și mai dispuși să investească emoțional, ceea ce le aduce stabilitate și armonie în relații. Din punct de vedere financiar, se conturează o perioadă de echilibru și creștere, cu perspective clare de dezvoltare pe termen lung.

Această perioadă, care începe pe 13 aprilie, nu este doar despre noroc întâmplător, ci despre întâlnirea dintre pregătire și oportunitate. Cele patru zodii favorizate – Taur, Leu, Scorpion și Capricorn – au șansa de a valorifica la maximum influențele astrale, transformându-le în rezultate concrete și durabile.