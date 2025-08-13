Leu

Nativii din Leu se află în centrul atenției în această perioadă. Soarele, aflat în semnul lor până la sfârșitul lunii august, le aduce încredere, carismă și șanse mari de reușită în tot ceea ce întreprind. Pot apărea oferte profesionale avantajoase sau recunoaștere publică pentru munca depusă.

Fecioară

Cu Mercur – planeta care guvernează Fecioara – într-o poziție favorabilă, acești nativi se bucură de claritate mentală, eficiență și soluții practice la probleme mai vechi. Începând cu ultima decadă a lunii august, șansele lor de a încheia un proiect important sau de a obține câștiguri suplimentare sunt foarte mari.

Săgetător

Săgetătorii intră într-o perioadă de expansiune și libertate. Jupiter, planeta lor guvernatoare, le favorizează inițiativele curajoase, călătoriile și dezvoltarea personală. Mulți dintre ei vor primi vești bune din străinătate sau vor începe colaborări care se vor dovedi profitabile.

Rac

După o perioadă mai tensionată, Racii încep să culeagă roadele eforturilor depuse. Relațiile personale și familiale se îmbunătățesc, iar contextul astral le aduce un sentiment de stabilitate și siguranță. De asemenea, pot apărea oportunități financiare neașteptate.

Berbec

Energia și determinarea caracteristice Berbecilor sunt susținute de Marte, aflat într-o poziție avantajoasă. Este o perioadă bună pentru decizii curajoase, mai ales în carieră sau în planul investițiilor. Cei care au ezitat să facă un pas important ar putea acum să aibă parte de un impuls hotărâtor.