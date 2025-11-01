Leu

Luna Plină va activa casa a zecea, acolo unde se va întoarce Uranus. Pot apărea schimbări neașteptate pe plan profesional. Și deși nu sunteți implicați în mod direct, tot veți resimți efectele acestora. Este momentul potrivit pentru a decide următorul pas în carieră. Fie că este vorba de schimbarea domeniului de activitate sau nevoia de mai multă independență. Nu te vei plictisi deloc!

Scorpion

Luna Plină va avea loc în casa a șaptea. În ultimele săptămâni, ai avut parte de multe oportunități. Acum este timpul faci spațiu unei noi vieți. Dar, mai întâi, trebuie să accepți ce nu mai funcționează. În special, pe plan relațional. Cei care vor să treacă la următorul nivel vor prinde curaj. Cei care nu se mai simt bine în relația actuală își vor da seama dacă merită să lupte pentru continuarea acesteia sau nu.

Vărsător

Luna Plină se va petrece în casa a patra. Viața ta a fost, oricum, agitată în ultimele săptămâni. Mai ales la locul de muncă. Acum, îți vei îndrepta atenția către casă și familie. Urmează vești neașteptate despre cei dragi, poate chiar șocante. Unii dintre voi vor decide pe nepusă masă să se mute sau să facă investiții pe plan imobiliar. Va fi dificil de gestionat echilibrul între viața profesională și cea personală.

Taur

Ești într-o perioadă destul de dinamică! Luna Plină din semnul tău nu va face decât să pună gaz pe foc. Oarecum pregătește terenul pentru reîntoarcerea lui Uranus. Cu alte cuvinte, începutul lunii noiembrie va fi memorabil. Unii dintre voi vor lua decizii radicale, alții vor încheia etape. Emoțiile vor fi puternice, reacțiile pe măsură. Cert este că nu mai puteți trage după voi oameni sau situații care atârnă și nu vă aduc nimic bun.