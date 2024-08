Aceste fluctuatii energetice subliniază interconexiunea dintre eforturile individuale și influențele externe, amintind tuturor că fiecare pas pe care îl facem poate aduce atât recompense, cât și lecții valoroase. Această săptămână invită la reflecție, adaptabilitate și deschidere spre oportunități neașteptate.

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Pune-ti in aplicare planurile la care lucrezi de ceva vreme. Actioneaza decisiv, dar cu o moderatie rezonabila in afaceri. Fii pregatit si pentru ceva compromisuri in situatii mai controversate. Nu respinge din start totul. Fa ceea ce este corect, fara sa-ti fie teama ca pierzi. Succesul nu va intarzia sa apara.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Proiectele tale creative vor prinde contur si, in curand, vor incepe sa-si arate roadele. Nu ezita sa-ti dezvalui ideile partenerului. Poate veni cu solutii care sa imbogateasca planurile tale. Fii increzator in fortele proprii daca urmeaza sa-ti prezinti proiectele in fata unui potential investitor.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Nu iti face griji, chiar daca lucrurile nu sunt chiar asa cum iti doresti tu. Pastreza-ti pozitivitatea si incearca sa privesti si din alte unghiuri fiecare situatie in parte. Vei vedea aspecte care te vor inspira. Nu e totul asa negru, cum pare, la prima vedere.

Zodiac chinezesc saptamanal Iepure

Ceva te impinge de la spate sa actionezi. Ies la lumina atat partile tale pozitive, dar si cele negative. A venit timpul sa iei in considerare si nevoile si opiniile celorlalti, dar fara sa renunti la ceea ce esti tu cu adevarat. Vorbeste sincer si deschis, actioneaza atunci cand te simti inspirat, da-ti voie sa-ti arati sentimentele. Mergi o data cu valul si bucura-te de ceea ce-ti ofera viata.

Zodiac chinezesc saptamanal Dragon

Esti o fire foarte incapatanata si perseverenta , dar asta iti va fi de folos sa depasesti cu brio toate obstacolele care iti apar in cale. Iti setezi o serie de prioritati care te vor ajuta sa fii mai eficient. Pot aparea cateva turbulente in relatia de cuplu, mai ales daca nu esti pregatit pentru compromisuri. Ar fi mai bine sa gasesti un punct comun decat sa te incapatanezi sa ti se dea dreptate. Desi esti un negociator dur, poti avea mai mult success daca faci un mic compromise.

Zodiac chinezesc saptamanal Sarpe

O saptamana potrivita pentru a regla niste socoteli din trecut. Poate ca te-ai certat cu cineva, poate ca ai de achitat niste datorii. Acum este momentul sa le rezolvi si sa iti vezi de viata. Odata eliberat de aceste energii iti va fi mult mai usor sa continui. Pot aparea momente in care sa simti ca esti la capatul puterilor, dar nu lasa negativismul sa te doboare. Orice situatie, chiar si cele in care ti se pare ca n-ai ce sa faci, poate deveni o buna oportunitate pentru viitorul tau.

Zodiac chinezesc saptamanal Cal

Te simti generos fata de ceilalt si increzator fata de viitor. S-ar putea sa faci niste alegeri bazate pe impuls, ceea ce nu este stilul tau, sau sa fii conservator in ceea ce priveste resursele tale. Cateodata este nevoie sa te rupi de trecut, chiar daca nu esti sigur ce-ti rezerva viitorul. Se prevede un succes in aria ta de actiune. Calmul tau characteristic, sensibiltiatea vor fi apreciate.

Zodiac chinezesc saptamanal Capra / Oaie

Alege actiunea si evita analiza. Prea multa gandire te poate tine pe loc, te duce la confuzie si griji inutile. “Actioneaza!” trebuie sa fie mantra ta in aceasta saptamana. Bazeaza-te pe intuitie, fa lucrurile pe care le iubesti. Pot aparea cateva evenimente care sa-ti provoace simturile, dar ai curajul sa infrunti tot ce urmeaza. Mai mult, ii poti inspira si pe altii sa fie curajosi si sa-ti infranga fricile.

Zodiac chinezesc saptamanal Maimuta

Au loc transformari in sufletul tau, dar si in jurul tau, care te imping afara din zona de confort. Esti putin speriat, dar trebuie sa te pregatesti sa renunti la tot ce nu iti mai este de folos. Asta poate insemna si sa-i copilului tau interior mai multa libertate. A venit momentul sa clarifici lucrurile, sa iesi din starea de confuzie cu care te-ai obisnuit, sa fii mai vigilent si mai sensibil la ce se petrece in jurul tau.

Zodiac chinezesc saptamanal Cocos

O saptamana cu impact puternic asupra vietii tale. A sosit vremea unu inou inceput, in care vei avea nevoie atat de ambitie, cat si de incredere de sine pentru a avea succes. Reteaua de prieteni si cunostinte iti va fi de folos in gasirea resurselor de care ai nevoie. Atentie la cheltuirea banilor, poti fi tentat sa cheltui impulsiv si sa regreti mai tarziu. Lucreaza in echipa, renunta la a face tu totul!

Zodiac chinezesc saptamanal Caine

Ambitia si puterea interioara sunt la cote maxime in aceasta saptamana, spun astrologii. Vorbesti clar, iti spui cu sinceritate gandurile, sari in ajutorul celorlalti. Nu este exclus sa-ti gasesti jumatatea in aceasta saptamana. Atentie, insa, la faptul ca s-ar putea sa te supraestimezi. Optimismul iti poate fi de ajutor, insa ai nevoie si de o abordare realista. Nu privi totul prin ochelarii roz. O perioada de solitudine iti poate aduce idei geniale.

Zodiac chinezesc saptamanal Mistret

O saptamana care te poate pune la incercare. Exuberanta ta caracteristica si increderea de sine te pot ajuta sa depasesti orice obstacol. O perioada excelenta daca activezi in domeniu sportiv sau competitional. Sunt sanse mari sa iesi pe primul loc. Ai standarde inalte si te ambitionezi sa le depasesti. Pot aparea si cateva frustrari, insa le vei depasi cu succes daca te bazezi pe simtul umorului.

