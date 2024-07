Stelele ne vor îndemna să fim receptivi și deschiși la oportunități proaspete, care pot apărea chiar și în cele mai neobișnuite forme. Fie că este vorba despre momente de inspirație creativă sau întâlniri surpriză cu persoane influente, energiile cosmice vor avea puterea de a transforma întreg parcursul acestei săptămâni într-o adevărată aventură plină de descoperiri și revelații. Pregătiți-vă să navigați prin acest ocean de posibilități, pentru a profita de tot ce vă oferă astrele!

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Tu ai nevoie de o minte clara ca sa iei deciziile ce trebuie luate. Ca sa obtii asta, ar fi intelept sa te concentrezi pe propria ta voce interioara decat sa tot asculti la alte voci care iti tot soptesc in ureche versiunea lor. In timpul saptamanii, jobul si frecusurile de acasa vor crea o vibratie haotica dar vei rezolva lucrurile pana in weekend. Da-ti voie sa iti incarci bateriile.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Curgi in ritmul universului mai bine decat sa tot incerci sa impingi tu lucrurile in afara sincronizarii cu ceea ce se intampla cu adevarat. Deciziile pe care le ai de infruntat isi vor gasi propriile solutii doar daca vei renunta sa te ingrijorezi pentru ele. Toata saptamana, trebuie sa te tii de rutinele tale uzuale si daca alegi sa faci ceva diferit, planifica totul bine. Fa-ti weekendul creativ !

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Timpul nu va fi de partea ta saptamana aceasta. Cu toate solicitarile de la familie, de la munca sau studiu si cu lucrurile de gestionat acasa, vei fi cu bratele pline de treaba. Fa sarcinile majore si taie-le de pe lista pana la jumatatea saptamanii si iti vei crea timp mai mult pentru tine. Energiile puternice ale pamantului ce te impamanteaza te vor imputernici sa iti faci weekendul special, plin de bucurie, iubire si distractie.

Zodiac chinezesc saptamanal Iepure

Aceasta va fi o saptamana plina de idei si gandire. Orice ai decide, lasa ceva timp inainte sa dai viata deciziilor tale. Nu te grabi la nimic. Fluxul universului din jurul tau urmeaza sa se schimbe, aducand intamplari neasteptate si oportunitati proaspete. Cei singuri trebuie sa se pregateasca pentru aparitia cuiva special iar cei in relatii sa fie mai toleranti.

Zodiac chinezesc saptamanal Dragon

Aceasta este o saptamana in care este indicat sa te exprimi si sa iti faci gandurile auzite. Nu conteaza daca primesti feedback negativ. Este exprimarea de sine care este importanta acum. La jumatatea saptamanii, schimbari si frecusuri minore la munca pot crea stres. Ramai calm, perseverent si vei iesi deasupra. Oricum, este timpul sa iei in calcul care iti este pasul urmator in viata si unde.

Zodiac chinezesc saptamanal Sarpe

Ramai in varful jocului saptamana aceasta. Fii punctual cand te duci la intalniri, raspunde la mesaje si la emailuri si fii atent la detalii. In acest fel vei evita energiile curente mai mlastinoase ale pamantului. Ar fi intelept si sa asculti atent si sa cantaresti bine lucrurile inainte sa reactionezi emotional, in special cand ai de-a face cu persoana iubita. Weekendul va fi mult mai relaxat.

Zodiac chinezesc saptamanal Cal

Ce saptamana ocupata ! Acum este randul tau sa preiei o parte din responsabilitatile familiei. In plus, munca si studiul au propriile lor provocari. Este important sa nu permiti deadlineurilor sa iti perturbe gandirea. Munceste metodic si rezultatele iti vor fi bune. Dupa jumatatea saptamanii, vor fi intalniri prietenesti si poate si romantice. Starea de distractie se va extinde spre weekend.

Zodiac chinezesc saptamanal Capra / Oaie

Energiile celeste ce raspund de sanatate sugereaza sa te ocupi de problemele medicale persistente sau de cele dentare. Unii isi vor modifica regimul de dieta si vor face mai multa miscare. Veti simti beneficiile acestor actiuni mai repede decat credeti. Cei singuri, dar si cei in relatii noi, trebuie sa fie la inaintare pe ringul de dans si deschisi la noi oportunitati.

Zodiac chinezesc saptamanal Maimuta

In aceasta saptamana trebuie sa iti faci o promisiune tie insuti sa te bucuri indiferent ce iti aduce fiecare zi. Poti gasi prieteni noi in mediul social in care te invarti sau poti intalni un admirator cand te astepti mai putin. Doar asigura-te ca este genul de admirator pe care il vrei inainte de a lasa garda jos. Datoriile de familie te vor chema in weekend dar va fi distractie si acolo.

Zodiac chinezesc saptamanal Cocos

Aceasta este o saptamana excelenta pentru a planifica calatorii, o vacanta sau sa cauti diverse optiuni de studiu. Foloseste-ti intuitia mai degraba decat sa asculti distorsiunile altora. Toata saptamana vei fi imputernicit sa faci progrese solide. Daca o relatie este in ape tulburi si trebuie clarificata, vei gas cuvintele si actiunile potrivite ca sa faci o mare diferenta. Ramai deschis in weekend.

Zodiac chinezesc saptamanal Caine

Poate ca traversezi o perioada mai putin propice, poate ca te confrunti cu probleme mai dificile. Indiferent care este situatia, incearca sa nu exagerezi cu reactiile, te sfătuiesc astrologii. Pastreaza-ti calmul si starea de spirit pozitiva si iti va fi mult mai usor sa gasesti solutiile. Cand esti nervos, ai tendinta sa te certi si sa nu vezi solutii evidente.

Zodiac chinezesc saptamanal Mistret

Pot aparea probleme in sfera creativitatii, deoarece esti mult prea stresat. Incearca s vorbesti cu cei dragi despre ceea ce ti se intampla, fa exercitii de relaxare, meditatii sau orice alte activitati te-ar putea linisti. Vei vedea ca si creativitatea si imaginatia vor reveni la cotele bine stiute.

