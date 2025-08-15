UPDATE 10:25 - Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit și fluierat înainte de a-și începe discursul ținut de Ziua Marinei la Constanța de câțiva dintre cei aflați în public la festivitățile de pe malul Mării Negre.

"Suntem cu totii aici in semn de respect pentru Marina Romana. Daca astazi Romania este o tara sigura, mebru al aliantei nord-atlantice; daca astazi, aici putem sarbatori in pace aceasta zi importanta - acest lucru se datoreaza si Fortelor Navale Romane.

Marinarii nostri sunt de la gurile Dunarii, pe Marea Neagra, pe marile si oceanele lumii, cartea naostra de vizita si se cuvine sa le multumesc pentru curajul, profesionalismul lor. Ai nevoie de aceste calitati in fata pericolelor si a incertitudinii.

Sunt constient ca nu poti avea forte navale performante fara dotari si fara oameni bine pregatirti si motivati. Ii asigur pe comandatii fortelor noastre navale de sprijinul Guvernului Romaniei.

Se cuvine, de asemenea, sa le multumesc familiilor marinarilor nostri pentru intelegerea de care dau dovada fata de privatiunile vietii de marinar si pentru sprijinul pe care il acorda acestora.

IN aceatsa zi de mare praznic nu putem sa nu ne gandim cu recunostinta la eroii nostri, la cei care s-au jertfit sub pavilioanele noastre in razboiae, in conflicte pentru libertatea si demnitatea neamului nostru.

Dragi constanteni, sunt aici sa va spun ca dezvoltarea tarii nu se poate face fara dezvoltarea Constantei, fara a pune in valoare potentialul de hub logistic al Portului Constanta; fara a pune in valoare potentialul energetic al Dobrogei si fara a valorifica potentialul oamenilor din aceasta parte de tara. Pentru cei care suntem in serviciul public niciun efort nu e prea mare pentru a crea conditii in asa fel incat copiii nostri sa aiba o viata mai buna in tara noastra, in anii urmatori, astfel incat sa trecem de aceasta perioada dificila. Am incredere in romani si in Romania. La multi ani! Maica Domnului sa va ocroteasca! Dumnezeu sa aiba in paza Romania", a declarat Bolojan in discursul sustinut cu acest prilej.

UPDATE 10:00 - Manifestațiile din Portul Constanța au început cu intonarea imnului național. Premierul Ilie Bolojan este prezent în tribuna oficială, alături de alte oficialități ale statului. Nicușor Dan lipsește de la ceremonie.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Astfel, vineri, la Constanța, în intervalul orar 10:00 - 12:30, în zona Comandamentului Flotei, se va desfășura Exercițiul naval întrunit FNR 25.10, organizat de Forțele Navale Române, care cuprinde proceduri de acțiune în diferite medii, cu un spectru larg de amenințări.

Ziua Marinei Române se va încheia cu retragerea cu torțe a marinarilor militari, în zona falezei din Constanța și în Piața Ovidiu, în acordurile Muzicii Militare a Forțelor Navale, între orele 20:00 - 23:00.

La ceremonia de la Constanța va fi prezent și premierul Ilie Bolojan. Evenimentul va începe la ora 10.00, potrivit agendei publice a prim-ministrului, publicată pe site-ul Guvernului.

La Mangalia, Ziua Marinei va fi marcată, între orele 10:00 - 12:30, printr-o ceremonie militară și prin desfășurarea Exercițiului naval întrunit FNR 25.10, în zona falezei portului turistic. Începând cu ora 21:00, marinarii militari din Mangalia se vor retrage cu torțe, în acordurile Muzicii Militare a Diviziei 2 Infanterie \"Getica\".

La Brăila, publicul este invitat pe faleza Dunării, în zona Morii Violatos, unde va putea asista, în intervalul orar 10:00 - 12:30, la ceremonia militară și la secvențele fluviale ale Exercițiului naval întrunit FNR 25.10. Începând cu ora 20:30, Muzica Militară a Garnizoanei Brăila va însoți militarii participanți la retragerea cu torțe, pe Calea Călărașilor.

La Tulcea, vineri, între orele 10:00 - 12:30, publicul este invitat pe faleza Dunării, unde vor fi prezentate secvențele fluviale ale Exercițiului naval întrunit FNR 25.10 de către militarii de la bordul navelor și se vor desfășura tradiționalele jocuri marinărești.

La Galați, Ziua Marinei Române va fi sărbătorită vineri, de la ora 17:00, în zona Elice, pe faleza Dunării, printr-o ceremonie militară și religioasă, urmată de secvențele fluviale ale Exercițiului naval întrunit FNR 25.10 și de parada navelor militare.

În Capitală, în intervalul orar 09:00 - 10:00, Ziua Marinei Române va fi marcată printr-o ceremonie militară și religioasă, care se va desfășura la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul \"Regele Mihai I\" (Parcul Herăstrău, zona debarcader).