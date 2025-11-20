„Preşedintele ucrainean a primit oficial un proiect de plan din partea SUA care, conform evaluării americane, ar putea redinamiza diplomaţia”, a scris preşedinţia de la Kiev pe Telegram.

Volodimir Zelenski are în vedere să discute zilele viitoare cu președintele SUA Donald Trump.

„Suntem pregătiţi acum, la fel ca înainte, să colaborăm constructiv cu partea americană, precum şi cu partenerii noştri din Europa şi din lume astfel încât rezultatul să fie pacea”, se arată în acelaşi mesaj.

Conform anunțului făcut joi de Președinția de la Kiev, planul american, format din 28 de puncte, ar putea redinamiza eforturile diplomatice în vederea încetării războiului. Zelenski a exprimat disponibilitatea de a colabora constructiv atât cu Washingtonul, cât și cu partenerii europeni și mondiali pentru a ajunge la o pace durabilă.

Planul, dezvăluit inițial de publicația Axios, a fost elaborat în urma unor consultări între emisarii americani și ruși, în special între reprezentantul special al președintelui Trump, Steve Witkoff, și emisarul economic al lui Putin, Kirill Dmitriev, fără consultarea aliaților europeni ai Ucrainei. Printre prevederile controversate se numără cedarea completă a regiunii Donbas către Rusia și recunoașterea anexării Crimeei și a altor teritorii ucrainene de către Moscova.

În schimb, Rusia ar urma să restituie părți din provinciile Zaporojie și Herson și să accepte garanții de securitate pentru Ucraina, dar fără aderarea acesteia la NATO și fără prezența de trupe străine. De asemenea, forțele armate ale Ucrainei ar trebui limitate la maximum 400.000 de militari, iar armele cu rază lungă de acțiune să fie eliminate. Teritoriile cedate Rusiei în Donbas ar deveni zone demilitarizate.

O delegație militară americană condusă de secretarul Dan Driscoll și de șeful Statului Major Randy George a sosit joi la Kiev pentru discuții cu Zelenski și cu comandantul șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîski. În ceea ce privește războiul, poziția lui Zelenski este slăbită recent de un scandal de corupție, iar situația militară pe front se agravează.

Casa Albă nu a comentat oficial conținutul planului, iar secretarul de stat american Marco Rubio a subliniat că Washingtonul va continua să dezvolte idei pentru a pune capăt conflictului, dar a avertizat că pentru o pace reală ambele părți vor trebui să accepte concesii dificile.