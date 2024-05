Există numeroase locuri unde poți să mergi de Ziua Copilului cu cei mici, având numeroase avantaje.

Sâmbătă, 1 iunie, cu ocazia Zilei Copilului, micii vizitatori beneficiează de o ofertă specială: au acces gratuit în cadrul expoziției „Universul lui Salvador Dali” de la Hanul Gabroveni.

Oferta se aplică pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani, însoțiți de un adult și este disponibilă pentru următoarele categorii de bilete:

Copii acces VR inclus – acces gratuit,

Adult acces VR inclus – 95 lei,

Familie 2+1 155 lei cu acces VR inclus, 135 lei fără acces VR,

Familie 2+2 155 lei cu acces VR inclus, 135 lei fără acces VR,



Biletele pot fi achiziționate de la casa de bilete ARCUB (Str. Gabroveni Nr. 50 – 53), dar și online.

Cei mici au parte de oferte speciale și la MINA (Museum of Immersive New Art) în acest weekend, de 1 și 2 iunie 2024. Micii vizitatori și părinții lor se vor putea bucura de surprize, într-un mediu prietenos și plăcut de Ziua Internațională a Copilului.

De ziua lor, copiii vor beneficia de oferte speciale la cumpărarea biletelor, în limita locurilor disponibile.

Bilete de avion gratuite pentru cei mici și vizite în hangarul TAROM

Pe data de 1 iunie 2024, TAROM a pregătit două surprize pentru cei mici: „Ziua Porților Deschise” în hangarul companiei și bilete gratuite pentru copii. Cei mici vor putea vizita una dintre aeronavele, putând să intre și în cabina pilotului.

De asemenea, micuții vizitatori vor putea să stea de vorbă cu piloții, însoțitorii de zbor și ingineri din aviație. „Ziua Porților Deschise” va avea loc în Hangarul TAROM și pe platforma din fața acestuia, pe 1 iunie, între orele 10:00 – 16:00. La eveniment sunt așteptate toate persoanele interesate, copii sau adulți.

Tot pentru a celebra „Ziua Copilului”, TAROM a decis să ofere în mod gratuit bilete de avion pentru copiii care au vârste de până la 11 ani. Biletele trebuie să fie cumpărate pe data de 1 iunie 2024, pentru orice perioadă de călătorie. Gratuitatea se aplică doar pentru copiii care călătoresc însoțiți de un adult.

Tot pe data de 1 iunie, TAROM a anunțat că va pregăti și un ghișeu special pentru cei mici. Acesta va avea rolul de a ajuta copiii să interacționeze cu agenții pentru efectuarea unui check-in.

O nouă ediţie a festivalului 1uniFEST

Postul de radio Itsy Bitsy pregăteşte o nouă petrecere pentru Ziua Copiilor. Evenimentul intitulat 1iuniFEST va avea loc sâmbătă, 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din Bucureşti.

La petrecerea organizată de postul de radio vor fi jocuri, dansuri, întreceri sportive, spectacole de teatru, dar şi vizionarea animaţiei „Super Mario Bros: Filmul”, la cinematograful amenajat în aer liber.

Pe scena mare, la Itsy Bitsy Show la 1uniFEST va avea loc musicalul interactiv susţinut de toţi Supereroii Itsy Bitsy cu începere la orele 11:00 şi 18:00, iar copiii vor avea ocazia să cânte şi să danseze alături de eroii lor preferaţi de la Itsy Bitsy FM.

Alături de aceştia, pe scenă vor mai cânta şi dansa sute de artişti mari şi mici de la: Academia de Talente Contrapunct, Academia Campionilor Pro-Mişcare, Anastasia Haiducu, Andra’s Gogan Academy, DAVIDans, Elite Dance Studio, Grupul Miniton, Honey Dance Studio, Marili, Mozaic Art, Mike’s School of Dance, Music All, Raluca Andrei şi Fetiţe cu Codiţe, STEYsha School of Irish Dance, Sunetul Muzicii, Victoria Dance Studio, Lunatech Sound cu artiştii Sara Natalia Tarnoveanu, Miruna Ungureanu, Gabriel Mardare, Măriuca Stan Muraru, Antonia Ciofu, Bianca Zinculescu.

Un alt punct de atracţie la 1uniFEST va fi Scena Poveştilor, unde copiii şi părinţii vor putea urmări spectacole susţinute de: Improteca, Artis Studio, Teatrul Sufletos, Teatrul Ion Creangă, Şcoala de Dragoni, vor asista la demonstraţii de Qigong cu Laurenţiu Mogoş şi de sărituri acrobatice cu coarda susţinute de Viorica Firoiu&Heathy Jump Vibes cu Paul Igreţ şi la momente de magie fascinante realizate de Bogdan Muntean.

Ziua de sărbătoare se va încheia cu vizionarea animaţiei „Super Mario Bros: Filmul” (Illumination Entertainment, 2023, AG – dublat în limba română) începând cu ora 21:00, la cinematograful amenajat în aer liber.

Porți deschise, de 1 iunie, la Camera Deputaților

Camera Deputaţilor va organiza evenimentul „Porţi deschise” de 1 iunie. Copiii vor putea vizita Palatul Parlamentului, vor participa la competiţii de tenis de câmp la Baza sportivă Ion Raţiu şi la activităţi în zona de parcare.

De asemenea, în cadrul evenimentului va fi amenajată şi o zonă de food court.

In perioada 28 mai – 1 iunie, se va desfăşura la Baza sportivă Ion Raţiu o competiţie dedicată copiilor care practică tenisul de câmp – „Turneul micilor campioni – Camera Deputaţilor”.

Accesul în incinta Palatului Parlamentului se va face pe 1 iunie, între orele 10:00 şi 17:00, iar vizitatorii vor avea ocazia să vadă mai multe săli, printre care sala de plen, cabinetul preşedintelui Camerei Deputaţilor, sala Biroului permanent, Galeria presei, Galeria de onoare.

Camera Deputaţilor va putea fi vizitată gratuit de copii şi de însoţitorii acestora.

Senatul copiilor, o nouă ediție, de 1 iunie

Senatul îşi deschide pe 1 iunie porţile pentru o nouă ediţie a „Senatului Copiilor”, care va avea loc între orele 10,00 şi 17,00.

Conform organizatorilor, evenimentul este un bun prilej de a-i familiariza pe cei mici cu privire la rolul Senatului şi drepturile lor în societate, prin diverse activităţi educaţionale.

Ei propun numeroase activităţi dedicate copiilor în instituţie şi în grădinile acesteia, potrivit memorandumului aprobat în şedinţa Biroului permanent de marţi.

Printre atracţii se numără şi vizitarea sălii de plen şi a biroului preşedintelui Senatului.

Festivalul florilor în Parcul Drumul Taberei

Parcul Drumul Taberei se va transforma într-un univers de poveste, cu personaje supradimensionate din mușchi și flori, grădini tematice, unele plutitoare, labirint, arcade și poduri decorate cu flori.

Ediția din acest an a West Side Flower Fest va fi una cu adevărat spectaculoasă. Cei mai bun artiști, floriști, peisagiști și ingineri își dau mâna pentru a transforma Parcul Drumul Taberei într-un tărâm magic, al florilor.

Ce vom vedea aici?

Un buchet cu diametru de 3 metri, realizat din 300 de ghivece de hortensii;

Prințesa Gaia în mărime naturală, modelată din mușchi și flori, pe o structură metalică;

Un iepure și o pisică de 1,60 metri, respectiv 1,80 metri înălțime, realizați și ei din mușchi și flori;

Un fluture cu o anvergură a aripilor de 3 metri;

Un păun de un metru, cu o coadă de 3 metri, ridicat pe un stâlp de 2,4 metri înălțime;

7 berze de 1,7 metri, cu trunchiuri din flori, așezate în jurul lacului;

Doi copaci de 5 metri înălțime, pe structură metalică, a căror coroană va fi compusă din ghivece cu flori;

Celebrul Nicu Bocancea va decora podul către insulă, DGASPC Sector 6 realizează un superb și provocator labirint pentru copii, iar Atelierele Ilbach decorează porțile de la intrarea în acest univers magic.

