INGREDIENTE:

1 kg vinete coapte si curatate

500 g ardei copti

2 cepe mari

400 g rosii pasate

180 ml ulei

2 foi de dafin

sare si piper

MOD DE PREPARARE:

Punem uleiul la incins intr-o cratita incapatoare. Tocam ceapa marunt si o punem in cratita. Calim usor, cat sa devina translucida. Pana se caleste ceapa taiem ardeii copti in cubulete mici si ii punem in cratita peste ceapa. Adaugam si vinetele tocate, apoi rosiile pasate si foile de dafin. Se condimenteaza cu sare si piper, dupa gust.

Punem si putina apa, omogenizam si lasam la fiert la foc mic, pana scade toata zeama si uleiul se ridica la suprafata.

Daca va doriti o cantitate mai mare de zacusca de vinete, dublati sau triplati cantitatile.

Zacusca de vinete se poate pastra si pentru iarna.

Se sterilizeaza borcanele in cuptor. Dupa ce zacusca a fiert se pune fierbinte in borcane, le punm capacele si le lasam in paturi sa se raceasca pana a doua zi, cand le depozitam in camara, potrivit sursei.