Deși aplicația va mai funcționa o perioadă pe aceste sisteme, lipsa update-urilor poate genera probleme, cum ar fi erori tehnice, incompatibilități și riscuri sporite de securitate.

Proporția utilizatorilor afectați de această schimbare

Conform statisticilor furnizate de Android Studio, această decizie va afecta aproximativ 12,4% din utilizatorii de Android. Această categorie nu include doar telefoane și tablete mai vechi, ci și numeroase sisteme de infotainment integrate în automobile, care funcționează de ani buni fără update-uri de la producători. Pentru unele vehicule, acest lucru înseamnă că software-ul intern de navigație riscă să devină învechit.

Motivația Waze pentru renunțarea la suportul pentru versiuni vechi

Oficialii Waze justifică această schimbare prin necesitatea de a îmbunătăți securitatea aplicației și de a simplifica procesul de dezvoltare și implementare a noilor funcții. Astfel, concentrarea se mută pe dispozitivele cu sistem Android 10 sau mai nou, ceea ce permite o dezvoltare mai eficientă și o mai bună protecție împotriva amenințărilor informatice.

Schimbare majoră pe WhatsApp. Aplicația introduce codul PIN pentru conversații și un nou mod de confidențialitate

În practica zilnică, însă, utilizatorii obișnuiți care utilizează Waze pentru deplasările lor vor trebui să ia în considerare alternative în cazul în care nu pot face upgrade la o versiune superioară a sistemului de operare.

Ce opțiuni au utilizatorii afectați

Pentru cei care folosesc telefoane cu Android 9, una dintre soluții este achiziționarea unui dispozitiv mai nou, capabil să suporte cele mai recente versiuni ale aplicației Waze. În cazul mașinilor cu sisteme integrate care rulează versiuni învechite de Android, utilizatorii pot apela la conectarea unui smartphone modern prin Android Auto, ceea ce permite folosirea aplicației pe ecranul mașinii.

O altă alternativă este utilizarea unei aplicații de navigație compatibile cu dispozitivele mai vechi sau cu sistemele existente, astfel încât să nu fie afectată rutina zilnică a șoferilor.

Consecințe pe termen lung pentru automobilism și tehnologie

Această decizie reflectă o tendință generală în industria software, unde vechimea sistemelor de operare limitează capacitatea dezvoltatorilor de a asigura funcționalitate completă și securitate maximă. În cazul Waze, pe termen lung, această schimbare poate determina o rată crescută de înlocuire a telefoanelor mai vechi sau o investiție mai mare în tehnologia auto compatibilă cu cerințele moderne.

Pentru utilizatorii care nu vor face upgrade, funcționalitatea aplicației se va menține, dar fără acces la cele mai recente funcții și îmbunătățiri, ceea ce poate duce la experiențe mai puțin optime în navigație.

WhatsApp pregătește o funcție revoluționară de care nici nu știai că îți trebuie