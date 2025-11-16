„Întâi să vorbim despre ce ne așteaptă în următoarele zile, pentru că, într-adevăr, vremea va fi schimbătoare. Schimbarea începe chiar de mâine, când, în special în a doua parte a zilei, vom simți influența unui sistem frontal care vine dinspre partea centrală a continentului și, cu contribuție dinspre Marea Mediterană, va aduce modificări ale temperaturii, va aduce intensificări ale vântului, dar și precipitații.

Din punct de vedere termic, ziua de mâine va fi una mai caldă, în special în partea de vest și de sud a țării, cu multe valori care vor depăși 15 grade, spre 20 de grade mai ales în sudul Banatului, dar și în zonele deluroase din celelalte regiuni.

De după-amiază, cum spuneam, începe influența sistemului frontal: vor fi intensificări ale vântului în partea de vest a țării, iar precipitațiile vor afecta mâine noapte Banatul, Crișana, Maramureșul, apoi Transilvania, urmând ca ziua de marți să aducă precipitații în regiunile sudice și sud-estice ale țării.

Desigur, vor fi ploi, dar, pe măsură ce vremea se va răci, din noaptea de marți, mai ales în zona montană înaltă, vor predomina ninsorile, fiind posibil ca trecător să avem precipitații mixte și în Transilvania și partea de nord a Moldovei.

Temperaturile vor fi în scădere marți și miercuri mai ales, posibil să nu mai depășească 10 grade în mare parte a țării. Totuși, va fi o răcire de scurtă durată, pentru că, de joi încolo, temperaturile vor fi din nou în creștere.

În luna decembrie, sigur că, în mod firesc pentru această perioadă din an, orice episod de răcire a vremii va aduce precipitații sub formă de ninsoare în zonele montane, iar pe măsură ce avansăm în decembrie, precipitațiile mixte vor deveni tot mai frecvente în zonele joase.

Conform estimărilor pe care le avem acum pentru următoarele patru săptămâni, ne vom situa, totuși, într-un regim termic apropiat de normal, iar ca precipitații nu există deocamdată semnalul unor episoade cu ninsori foarte abundente, chiar și pentru luna decembrie. Nu trebuie să excludem niciodată apariția unui episod, chiar de durată mai scurtă, cu fenomene severe.”, a declarat Florinela Georgescu la Realitatea PLUS.