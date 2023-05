Meteorologul ANM Meda Andrei a vorbit, într-o intervenție la Realitatea PLUS, despre cele mai recente date cu privire la evoluția vremii în perioada următoare. Conform veștilor aduse de specialistul ANM, este indicat să nu renunțăm încă la hainele groase, întrucât vremea va fi în continuare mohorâtă.

„Astazi si maine sa stiti ca temperaturile sunt cat se poate de placute, in general intre 16 si 20 si 4 grade asadar, temperaturi normale pentru aceasta data, dar este adevarat ca de duminica incepe sa se raceasca. Aceasta racire se va resimti maine, de fapt duminica, in partea de nord-nord-est a tarii.

In zona Moldovei, acolo nu se vor mai depasi 10-11° apoi, treptat, aceasta racire se va resimti si in celelalte regiuni, astfel ca pe parcursul saptamanii viitoare nu se vor mai trece de obsrzice 19° iar prin Moldova, estul Transilvaniei, Dobrogea sa fie maxime de cel mult 13-14 grade asadar, la nivelul intregii tari, saptamana viitoare, maxime cuprinse in general intre 14 si 17- 18 grade, ceea ce reprezinta valori sub ceea ce ar trebui sa avem in mod normal in aceasta perioada.

Acum maximele ar trebui sa fie cuprinse cam intre 17 si 20 si 4 - 25 de grade si in Bucuresti, o vreme tot mai rece, saptamana viitoare. Astazi si maine in continuare asteptam valori de peste 20° usor peste 20° ne mai putem bucura de 2 zile in care din punct de vedere termic sa ne fie bine.

Daca ne referim la ploi, acestea vor fi doar pe suprafete mici astazi, maine, cu precadere in zona de deal, de munte. Din pacate se inmultesc la inceput in jumatatea de nord a tarii, adica luni, pentru ca treptat din nordul tarii sa ajunga si in sud, iar marti sa se restranga catre partea de sud-vest si de sud a teritoriului. Marti, asadar, destul de multe ploi in mai toate regiunile,” a spus meteorologul ANM.

Litoralul ne va aștepta cu o vreme răcoroasă

„La mare, o vreme destul de placuta, în acest weekend, nu va ploua. Este adevarat insa ca vantul va avea viteze undeva la 40-50km/h adica se va resimti binisor si chiar daca temperaturile in adapostul meteorologic vor ajunge la 15-17 grade, din cauza vantului se vor resimti mai putine grade. Asadar, chiar daca nu ploua, va fi un pic mai racoare. Iar de ploi vorbim luni si marti,” a spus Meda Andrei.

În ceea ce privește mult așteptata încălzire a vremii, meteorologul ANM a declarat:

„Inca nu se poate spune in ce masura va fi o frecventa mai mare a temperaturilor de peste 38 grade, adica in jurul a 40 grade pentru ca, 35 de grade in zona Romaniei nu este ceva iesit din comun in lunile iulie si august, ba chiar uneori si in prima parte a lunii septembrie. Dar cum in ultimul timp, ca in fiecare vara a intrat in top 10 sau top 15 cele mai calde veri, posibil si aceasta sa aiba cam acelasi rezultat. Oricum, in ultimul timp mai-iunie au fost ele un pic mai racoroase, cu mai multe ploi. In general, in Romania, in lunile mai si iunie sunt mai ploioase. Și vara in adevaratul sens al cuvantului vine undeva cam din a 2-a jumatate a iulie-august, acestea fiind lunile de vara,” a spus Meda Andrei.