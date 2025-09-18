În intervalul analizat, doar izolat se vor semnala averse slabe, ceață dimineața și noaptea și intensificări ale vântului în zonele montane.

Primele nopți reci și brumă în depresiuni

Noaptea de 18 spre 19 septembrie va aduce cer variabil în vest și nord și mai mult senin în restul țării. Minimele vor coborî între 5 și 15 grade, iar în depresiunile Carpaților Orientali se vor înregistra valori apropiate de 0 grade, cu posibilitate de brumă. La munte, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, vântul va atinge viteze de 70–90 km/h. Spre dimineață, pe arii restrânse va fi ceață.

În București, cerul va fi senin, vântul slab până la moderat, iar minima se va situa între 8 și 11 grade, mai scăzută în zona periurbană.

Încălzire treptată și stabilitate atmosferică

Din 19 septembrie, temperaturile vor crește treptat. În nord, centru și est vor apărea temporar înnorări, dar ploile vor fi rare, mai ales la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 28 de grade, iar minimele între 9 și 18 grade, cu valori mai scăzute în depresiuni (5–6 grade). În București, maximele vor ajunge la 26–27 de grade, iar minimele la 11–14 grade.

Pe 20 septembrie, procesul de încălzire se accentuează. Temperaturile maxime vor fi între 24 și 31 de grade, iar minimele între 9 și 19 grade. Cerul va fi în general senin, iar ceața se va menține în Transilvania și pe areale restrânse din restul țării. În Capitală, maxima se va apropia de 29 de grade.

Între 21 și 22 septembrie, vremea se va menține caldă și frumoasă. Temperaturile maxime vor varia între 24 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat și sudul Olteniei. Minimele vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, însă în estul Transilvaniei pot coborî până la 4 grade. În București, maxima va ajunge la 30 de grade.

Pe 22 septembrie, regimul termic va fi similar, cu maxime între 23 și 32 de grade și minime între 8 și 20 de grade. În Capitală, maxima va fi de 28–29 de grade, iar minima de 11–14 grade, cu posibilitate de ceață pe timpul nopții.

Tendințele pentru finalul perioadei

Între 23 și 26 septembrie, vremea va rămâne mai caldă decât normalul perioadei, însă spre final se va observa o scădere a temperaturilor. Probabilitatea de ploaie va crește, mai ales în vest și la munte.

În București, ANM prognozează menținerea unui regim de vreme frumoasă și caldă pe toată perioada analizată.

