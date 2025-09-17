Cum va fi vremea astăzi

În intervalul 10:10 – 12:00, zona joasă a județului Mehedinți, inclusiv localități precum Drobeta-Turnu Severin, Strehaia, Vânju Mare, Șimian, Corcova sau Baia de Aramă, se află sub incidența unui mesaj nowcasting de intensificări temporare ale vântului, cu viteze de 50–70 km/h.

De asemenea, în intervalul 12:00 – 21:00, județele Mehedinți și Dolj se vor confrunta cu rafale de aceeași intensitate. Meteorologii avertizează că vântul se va intensifica și în restul țării, unde va atinge în general 40–45 km/h, iar la munte chiar 70–80 km/h. Temperaturile maxime vor fi mai scăzute față de ziua precedentă.

Vremea - joi, 18 septembrie

Pentru intervalul 10:00 – 21:00, ANM a emis o nouă atenționare cod galben ce vizează Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. În aceste regiuni, rafalele vor atinge între 50 și 70 km/h, urmând să creeze disconfort și posibile probleme locale.

Specialiștii ANM atrag atenția că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor și nu exclud emiterea unor mesaje nowcasting pentru fenomene imediate.