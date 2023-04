„Avem soare, după zile niște destul de tomnatice, temperaturi chiar plăcute de 18 grade în partea de sud a țării. De mâine se mai strică lucrurile puțin pentru că vom avea ploi pe partea de est a țării în Dobrogea, în Moldova poate și în estul Munteniei, ploi și ceva vânt mai nervos cu rafale de 55 -60 km/oră. Cât despre finalul de săptămână, și el pare să fie din ce în ce mai cald, cu un maxim vineri, când am putea avea chiar și 24 de grade,” a spus meteorologul ANM.

Spepcialistul a avertizat însă că ne putem aștepta la mai multe reprize de ploaie

„Însă în weekendul în care sărbătorim Paștele ar putea fi ceva mai instabil, ar putea fi vorba chiar și de scădere de temperaturi, dar nu foarte drastică, am putea vorbi de temperaturi de la 15 la 20 de grade, adică normală pentru această perioadă, dar și după amiaza și seara mai ales de reprize de ploaie poate chiar cu tunete și fulgere,” a mai spus Robert Manta.

„Cu siguranță am scăpat de iarnă. Ploile ne așteptăm să fie reprize izolate, per total pare o vreme destul de bună pentru weekendul următor, iar singura zi în care ne vom confrunta cu ploi mai intense ar fi cea de mâine când vor fi destul de multe ore. Practic mâine în partea de est a țării, aceste ploi apar sub formă de reprize, mai ales după amiaza și seara și pînă la urmă, după 30 de minute de ploaie cred că ne putem bucura de soare,” a spus meteorologul ANM.