Vreme severă. Meteorologii au emis un nou COD GALBEN, valabil în șapte județe, plus Capitala

Codul galben va intra in vigoare maine, in jurul orei 05:00 si va tine pana seara, la ora 20:00 si este valabil pentru șapte județe, plus Capitala. În intervalul menționat sunt așteptate ninsori moderate cantitativ, dar și strat de zăpadă.

Potrivit ANM, în sudul și estul Munteniei și în cea mai mare parte a Dobrogei treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă. Cantitățile de precipitații vor depăși, pe arii restrânse 15…20 l/mp. Spre seară aria ninsorilor se va restrânge către Dobrogea, unde temporar vântul va avea unele intensificări, cu viteze de 40…45 km/h, pe alocuri viscolind ninsoarea.

Precipitații slabe, sub formă de ninsoare se vor semnala în sud-estul Olteniei, sudul Moldovei și în restul Munteniei. Pe litoral vor fi precipitații mixte, iar în noaptea de luni spre marți vor predomina ninsorile.

Vremea se va menține deosebit de rece în prima parte a săptămânii, mai ales pe parcursul nopților și dimineților.