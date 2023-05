BERBEC

Poti adopta un regim disociat, iar daca ai puterea sa tii o dieta mai lunga, poti urma una saraca in calorii, dar bogata in proteine. Ai nevoie de alimente cu un continut bogat de fosfat de potasiu, precum rosiile, fasolea, nucile, maslinele, ceapa, bananele, laptuca, spanacul, caisele, lintea sau orezul brun.

TAUR

Daca nu te poti abtine de la carne, opteaza pentru cea de vita. Nu uita sa consumi cat mai multe lichide (apa sau ceaiuri), menite sa iti purifice organismul si sa taie apetitul. Printre fructele recomandate se numara si strugurii, merele, perele, fructele de padure, prunele, avocado, bananele, ciresele, portocalele si lamaile. Organismul tau simte nevoie continua de vitamina F.

GEMENI

Kilogramele in plus pot fi eliminate cu usurinta daca introduci in alimentatia ta legume si carne la gratar. Mancarurile preferate contin morcovi, fasole si mazare. Vitaminele care iti revigoreaza organismul sunt B1 si F.

RAC

Daca doresti sa scapi de kilogramele in plus, incearca o dieta ce are la baza produse lactate degresate, cereale, struguri sau ginseng, care iti reduce apetitul. Spune un "Nu!" hotarat excesului de condimente, dulciurilor si alcoolului (care iti poate provoca si dependenta).

LEU

Incearca si alimentele bogate in fier, precum strugurii, curmalele si spanacul. Poti suplimenta dieta zilnica cu fructe exotice, masline, vinete si pepene galben. Ca sa iti refaci rapid doza de energie, poti administra vitaminele A, D si H2.

FECIOARĂ

In cazul in care doresti sa urmezi o dieta, incearca una bazata pe fasole, conopida, telina, cartofi si gulii. Iti place sa devorezi o ciocolata intreaga, dar, daca vrei sa te mentii in forma, rareste aceste iesiri "gastronomice".

BALANȚĂ

Incearca un mic dejun la care sa ai pe masa si niste germeni de grau, care iti vor da energie pentru toata ziua, continua la pranz cu niste legume - mazare, rosii, fasole si spanac, iar seara cateva fructe - mere, banane, cirese, pere, capsune, fructe de padure sau curmale. Organismul tau iti cere, mai mereu, un aport sporit de vitamina F.

SCORPION

Adevarate minuni pentru organismul tau poate face si urzica, purificandu-ti si eliminand toxinele. Poti sa urmezi o alta dieta in care sa incluzi fructele de mare, salata verde, merele si ananasul. Si nu uita: dupa ora 18.00, nu se mananca nimic.

SĂGETĂTOR

Astrele iti recomanda o dieta bogata in legume (mazare, fasole, varza si telina) si multa apa, minimum 1-2 litri pe zi. Organismul tau are nevoie, in permanenta, de vitaminele F, K, B6, H, I si J.

CAPRICORN

Evita alimentele condimentate si adopta o dieta care sa aiba la baza lactate degresate, carne slaba, ar fi de preferat de miel, varza, broccoli, porumb, orez brun, sfecla, cartofi, vinete sau telina.

VĂRSĂTOR

Trebuie să adopţi o dietă săracă în grăsimi şi să eviţi dulciurile, sosurile grase, cafeaua. În schimb, te poţi baza pe mere, citrice, peşte, fructe uscate şi multe legume.

PEȘTI

Ca să scapi de kilogramele nedorite sau dacă vrei să-ţi menţii silueta trebuie să eviţi grăsimile, lactatele, dulciurile şi produsele de panificaţie. În schimb, nu trebuie să lipsească din dieta ta alimentele bogate în fier: ficat, carne slabă de vită, ouă, cereale integrale, sfecla roşie, spanac, mere, fasolea uscată, mazărea uscată.