Vouchere pentru alimente 2024: Care sunt noile criterii de acordare a cardurilor sociale

Cu toate acestea, regulile s-au schimbat în ceea ce priveşte criteriile de acordare a acestor vouchere: nivelul veniturilor a fost majorat, astfel încât aceste carduri sociale vor fi acordate mai multor români.

În anul 2024, sprijinul material sub formă de tichete sociale pe suport electronic pentru alimente şi mese calde are o valoare nominală de 250 lei şi se acordă o dată la două luni următoarelor categorii de persoane defavorizate:

a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

b) persoanele – copii şi adulţi – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

c) familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale 675 lei;

d) familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei;

e) familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune , în condiţiile Legii nr. 196/2016, , cu modificările şi completările ulterioare;

f) persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Și în acest an, românii cu venituri nete sub 2.000 lei vor primi carduri sociale pentru alimente și mese calde în valoare de 250 lei. Acestea vor fi încărcate la fiecare două luni. Adrian Câciu, ministrul Investițiilor și al Proiectelor Europene, a anunţat că plafonul pentru acordarea sprijinului financiar s-a majorat la suma de 2.000 de lei. În acest fel, mai multe persoane care fac parte din categorii vulnerabile pot beneficia de acest program. În cadrul emisiunii acesta a fost întrebat despre care este demersul pe care trebuie să îl facă românii care până acum nu se încadrau în plafon pentru a primi banii din partea statului.

Adrian Câciu a adăugat că următoarea alimentare a cardurilor sociale va avea loc în aprilie. „Până la finalul anului, 6 tranşe, de câte 250 de lei”, a completat ministrul.

Acesta a precizat că sunt în jur de 2,5 milioane de cetăţeni care vor beneficia de aceste carduri sociale pentru alimente şi mese calde.

Astfel, pentru anul 2024, calendarul acordării celor șase tranșe de câte 250 de lei va fi următorul: februarie, aprilie, iunie, august, octombrie și decembrie. În 2023 banii au fost încărcați pe carduri între data de 10 și 15 a fiecărei luni.

„Avem 2,6 milioane de beneficiari de carduri sociale. Noi am ridicat plafonul la cardurile sociale în acest an. Beneficiarii sunt persoanele care au venituri până în 2.000 lei. Anul trecut era la 1.700. Am avut și indexarea pensiilor și, având în vedere că încă prețurile sunt destul de sus – au început să mai stagneze, dar sunt încă sus, am zis că e mai bine să beneficieze cât mai mulți cetățeni. Prima tranșă intră în a 2-a parte a lunii februarie din această lună, undeva după 15 februarie avem primele încărcări.

Cetățeanul nu trebuie să facă absolut nimic. Nu există aici niciun efort din partea cetățeanului, totul este automat. Luăm o serie de baze de date care ne vin de la Ministerul Muncii, iar aceste baze de date validează cine este beneficiarul. Am făcut o punte față de programul vechi, în sensul în care acolo unde avem carduri deja emise să poată fi folosite în continuare. Și atunci aici, în acest caz, vom mai avea doar o încărcare.

Acolo unde au apărut cetățeni noi ca beneficiari ai programului, vom avea o emitere nouă de carduri și distribuire prin Poșta Română. Practic, cetățeanul nu va face absolut nimic decât va primi acasă cardul. O să anunțăm la momentul în care am început încărcarea cardurilor și distribuirea pentru cei care sunt noi beneficiați. Deci undeva în jumătatea lunii februarie vreau să facă acest anunț”, este declarația făcută de Adrian Câciu.

