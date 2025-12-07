Un număr de 61 de sesizări de posibile incidente electorale au fost înregistrate de la începerea procesului de vot pentru alegerile locale parțiale de duminică, dar nu au fost semnalate situații deosebite din punctul de vedere al competențelor Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a declarat purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog.



Aceasta a informat, duminică, într-o declarație de presă susținută la sediul MAI, că au fost aplicate patru sancțiuni contravenționale pentru fotografierea buletinului de vot, pentru înscrierea unei persoane pe liste suplimentare deși avea reședință stabilită de mai puțin de șase luni și pentru nerespectarea prevederilor care interzic prezența altei persoane în cabina de vot în afara celei care votează.

Totodată se efectuează cercetări cu privire la 46 de fapte penale.



"Sesizările care nu au fost de competența structurilor MAI au fost transmise pentru soluționare birourilor electorale, iar pentru celelalte se efectuează în continuare verificări", a spus Dajbog, care a oferit mai multe exemple de contravenții sau infracțiuni legate de procesul electoral.



În București, în Sectorul 5, jandarmul aflat în serviciul de pază la o secție de votare s-a autosesizat cu privire la comportamentul recalcitrant al unui bărbat. În urma controlului corporal preventiv, asupra acestuia a fost descoperit un spray iritant lacrimogen. Bărbatul a fost condus la secția de poliție pentru întocmirea actelor de sesizare.



În comuna Mihai Eminescu din județul Botoșani, polițiștii au fost sesizați că un bărbat ar fi oferit sume de bani pentru ca un anumit candidat să fie votat. Cercetările sunt continuate pentru infracțiunea de corupere a alegătorilor.



"Și în ultimele ore au fost înregistrate situații de cetățeni care s-au prezentat la urne să voteze în localitatea de reședință deși aveau reședința stabilită de mai puțin de 6 luni, în condițiile în care Legea 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale prevede că cetățenii care și-au stabilit reședința cu mai puțin de 6 luni înaintea datei scrutinului își vor putea exercita dreptul de vot doar în unitatea administrativ-teritorială în care își au domiciliul", a mai declarat Dajbog.





Reprezentantul MAI a vorbit și despre informațiile apărute în spațiul public cu privire la faptul că pe unele liste electorale permanente figurează persoane decedate și a precizat că, potrivit legislației în vigoare, Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor transmite către Autoritatea Electorală Permanentă actualizările listelor cu persoanele cu drept de vot pentru generarea Registrului Electoral, la solicitarea AEP, cu 20 de zile înaintea turului de scrutin.



"Astfel, ultimul set de date transmis către Autoritatea Electorală Permanentă a fost în data de 25 noiembrie 2025, conținând decesele înregistrate în Registrul Național de Evidență a Persoanelor până la data de 22 noiembrie 2025. În aceste condiții, pot exista situații punctuale care vizează, în special, decesele înregistrate după data de 22 noiembrie 2025", a explicat Dajbog.

