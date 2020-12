Vot istoric în Argentina, țara natală a lui Papa Francisc. Se legalizează avortul în unul dintre cele mai religioase state din lume

Legea care permite întreruperea sarcinii până la 14 săptămâni a primit 38 de voturi ”pentru”, 29 ”împotrivă” și o abținere, potrivit BBC. Legalizarea avortului a fost aprobată de deputați la începutul lunii și este susținută și de Președintele Alberto Fernández.

Votul vine după doi ani de dezbateri aprinse și proteste, până acum senatorii respingând legalizarea avortului, în condițiile în care țara se află încă sub o puternică influență a Bisericii Catolice, care a cerut respingerea proiectului de lege.

Cu doar câteva ore înaintea votului, Papa Francisc, care s-a născut în Argentina, a transmis un mesaj pe Twitter în care amintește că fiecare ”este copilul lui Dumnezeu.”

The Son of God was born an outcast, in order to tell us that every outcast is a child of God. He came into the world as each child comes into the world, weak and vulnerable, so that we can learn to accept our weaknesses with tender love.