De altfel, zece state membre cer schimbarea regulilor, după ce tot mai multe țări au ajuns să fie conduse de suveraniști, cum ar fi Polonia, Italia și Ungaria. De altfel, premierul ungar s-a opus în Parlamentul European sancțiunilor împotriva Rusiei pe fondul războiului din Ucraina.

Liderii care vor să impună dictatura în Parlamentul UE

Dacă până acum era suficient ca o țară să se opună unui proiect în Parlamentul European ca acesta să nu fie pus în aplicare, acum liderii europeni vor să schimbe această regulă de teama suveraniștilor. Potrivit Bloomberg, zece state iau în considerare ca deciziile să fie luate prin majoritate calificată. Mai exact, ca proiectul să fie pus în aplicare, trebuie să fie susținut de mai bine de o jumătate dintre țările membre.

De altfel, liderii europeni vor lua o decizie la întâlnirea care va avea loc peste câteva zile la Copenhaga. Pentru ca măsura să fie pusă în practică, va fi nevoie de acordul a cel puțin 15 țări, iar până acum 10 state au confirmat că sunt de acord cu schimbarea regulamentului de vot. Inclusiv fostul consilier german, Olaf Scholz ar fi vrut implementarea dictaturii, potrivit Bloomberg.

Liderii de la Bruxelles vor măsura dictaturii după ce valul suveranist a luat amploare. Unul dintre liderii care le-a dat mari bătăi de cap a fost Viktor Orban, premierul Ungariei. Acesta s-a opus inclusiv măsurilor din pandemie, dar și restricțiilor impuse Rusiei pe fondul conflictului sângeros cu Ucraina.