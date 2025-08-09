”Atunci când am susținut Nicușor Dan și atunci când am spus da, Bolojan vrea să rezolve problemele sistemului și să dispară furtul și toți cei care mănâncă din buzunarul statului, am votat asta pentru că am considerat că este bine, pentru că așa au spus că vor face.

Constat acum că, de fapt, să îmi fie iertat, este vorba de ceva dictatură, pentru că numai într-un regim dictatorial se poate ca statul să dispună de proprietatea ta.

Și spune-ți că nu vă ajung banii la buget sau că ăștia se recuperează greu. Nu, se recuperează foarte repede! Dați o lege imediat în Parlament și desființați toate aceste imbecilități.

Da ce înseamnă toată măgăria asta prin care nu faceți nimic altceva decât să asupriți prostimea pe care ați prostit-o să vă voteze?

Păi bă frate, atunci îmi pare rău că am votat cu proeuropenii! Îmi pare rău că am votat cu Nicușor, îmi pare rău că am susținut Bolojan.

Păi băi tată, dacă nu ești în stare să faci ceea ce ai promis, dă-ți demisia imediat pentru că nu vei termina mandatul domnule Bolojan dacă vei face în continuare exact pe dos față de ceea ce ai spus.

Păi nu îți e rușine omule, până la urmă, că asta ar trebui să ți se spună la obraz! Ție domnule președinte nu îți este rușine?

Nu poți să îl tragi de urechi puțin pe acest domn care îți este premier și pe care l-ai susținut, și pe care l-ai adus la conducere în urma voinței tale, și să îi spui: Băi, ce faci? Că ai spus că faci ceva, dă-ți demisia.

Păi nu o să îți termini omule mandatul, nu o să treacă ăia trei ani și jumătate până la următoarele alegeri că ne forțați să facem altceva”, a spus bătrânul pe TikTok.