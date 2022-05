„La o întrebare directă despre încrederea în acțiunile lui Vladimir Putin, 81,5% dintre respondenți au răspuns pozitiv (plus 0,9 puncte procentuale âpe săptămână), în timp ce la precedentul sondaj procentul fusese de 78,9% (o creșetere de plus 1,2 puncte procentuale - fața de intervalul anterior)", se arată în studiu publicat vineri de Centrul de Cercetare a Opiniei Publice All-Russian (VTsIOM), publicat de TASS.

Respondenții și-au exprimat și încrederea în liderii Parlamentului, Gennady Ziuganov, Serghei Mironov și Alexei Nechaev.

Nivelul de sprijin pentru partidul Rusia Unită a fost de 41,2% (plus 0,6 puncte procentuale pe săptămână), Partidul Comunist - 11,2% (minus 0,2 puncte procentuale), Partidul Liberal Democrat - 8,5% (minus 0,4 p.p.), „A Doar Rusia - Patrioți - Pentru Adevăr" - 5,9% (plus 0,7 p.p.) și "Oameni noi" - 4,8% (plus 0,3 p.p.).

Sondajul a fost realizat în perioada 25-30 aprilie în rândul a 1,6 mii de ruși adulți.