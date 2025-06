"Mă preocupă. O spun fără vreo glumă sau ironie. Există un mare potențial de conflict care crește (...), conflictul pe care-l avem în Ucraina, ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu și, desigur, ne preocupă mult ceea ce se întâmplă în jurul instalațiilor nucleare ale Iranului", a spus Putin la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, unde a fost întrebat dacă se teme că lumea s-ar putea îndrepta spre al treilea război mondial.



Vorbind despre conflictul declanșat în urma bombardamentelor efectuate de Israel împotriva Iranului, el a negat că Rusia ar încerca o mediere între aceste țări. "Aș dori să subliniez că nu căutăm nicio mediere, noi pur și simplu propunem idei. Iar dacă acestea sunt convenabile ambelor țări, ne-am bucura", a spus președintele rus, după ce purtătorul său de cuvânt a declarat marți că, în urma contactelor Rusiei cu Israelul, a rezultat concluzia că această țară nu dorește nicio mediere externă pentru o soluționare negociată a conflictului său cu Iranul.



Cât despre conflictul ruso-ucrainean, Putin a susținut că nu urmărește capitularea Ucrainei, ci doar recunoașterea de către aceasta a noilor "realități de pe teren", referire la recunoașterea suveranității Rusiei asupra teritoriilor ucrainene ocupate, scrie Agerpres.



Dar dacă Ucraina ar folosi împotriva Rusiei în acest conflict o bombă murdară, atunci răspunsul Rusiei va fi probabil catastrofic pentru leadership-ul politic al Ucrainei și pentru această țară în ansamblu, a avertizat Putin. Totuși, el a adăugat că Rusia nu a observat indicii care să arate că Ucraina ar intenționa să recurgă la un atac cu o bombă murdară, adică o bombă convențională obișnuită, dar în care să fie adăugate materiale radioactive. O astfel de bombă nu are caracteristicile unei arme nucleare, însă ea poate contamina radioactiv.

Putin l-a sunat pe Trump ca să condamne atacul Israelului asupra Iranului



Putin a mai susținut că "toată Ucraina este a noastră", întrucât, în opinia sa, rușii și ucrainenii sunt același popor. "Am spus-o de multe ori, consider că popoarele rus și ucrainean sunt același popor. În acest sens, toată Ucraina este a noastră", a afirmat președintele rus. El i-a amintit moderatorului discuției că, în virtutea unei "reguli străvechi" a Rusiei, "locul unde calcă bocancul unui soldat rus este al nostru".



Pe de altă parte, președintele rus a declarat că nu exclude ocuparea de asemenea a regiunii Sumî din nordul Ucrainei, unde armata rusă a pătruns pentru a crea o fâșie de securitate la graniță pentru a preveni orice nouă incursiune ucraineană pe teritoriul rus, cum a fost cea lansată în august anul trecut în provincia rusă Kursk, unde armata ucraineană a ocupat atunci un teritoriu pe care Rusia a reușit abia în primăvara aceasta să-l elibereze, cu mari sacrificii.



Rusia și Ucraina au reluat recent negocierile de pace, dar fără rezultat. Cele două părți au convenit doar să elibereze toți prizonierii de război grav răniți sau bolnavi, precum și pe cei cu vârsta sub 25 de ani, și să facă un schimb de cadavre ale soldaților morți pe front.



Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vinerea trecută că cele două părți vor stabili următorii pași după implementarea acestei înțelegeri, iar Putin a afirmat în ziua următoare, într-o discuție telefonică cu președintele american Donald Trump, că Rusia este pregătită să continue negocierile cu Ucraina după data de 22 iunie.

