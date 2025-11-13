Potrivit decretului publicat pe pagina oficială a președinției, lui Vlad Vasile Voiculescu i se acordă calitatea de "consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană a domnului Vlad Vasile-Voiculescu, începând cu data de 17 noiembrie 2025".

Voiculescu este președintele USR București, iar numirea sa alimentează speculațiile că șeful statului este implicat activ în campania reziștilor pentru câștigarea fotoliului de primar general de către Cătălin Drulă.

Fost ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu este urmărit penal, din decembrie 2023, în dosarul vaccinurilor anti-COVID, alături de un alt fost ministru USR al Sănătății, Ioana Mihăilă și de fostul premier PNL Florin Cîțu.