Vlad Pascu cere să fie eliberat

Pe 31 mai 2024, Judecătoria Mangalia analizează cererea de eliberare a lui Vlad Pascu, aflat în arest preventiv din 20 august 2023. Până acum, toate cererile sale de eliberare au fost respinse. Următorul termen de judecată în dosarul 2 Mai este stabilit pentru 7 iunie 2024. Pascu susține că drepturile îi sunt restrânse și invocă „probleme renale” pentru a justifica cererea de eliberare, arată spynews.ro.

Declarațiile lui Vlad Pascu

„Îmi pare extrem de rău de tragedie. De greșelile mele, regret fapta în sine, îmi pare rău, dar din păcate nu mai pot face nimic cu acest accident teribil în care două persoane și-au pierdut viața. Îmi pare rău că nu am putut să le cer iertare victimelor, că am interdicție în dosar. Presa mi-a creat un caracter care nu mă reprezintă. În seara accidentului, venisem inițial la Constanţa, cu două zile înainte din Olanda, venisem la stomatologie. Un grup de prieteni m-a invitat la o zi de naștere în Vamă. Acolo trebuia să mă opresc și să nu mai vin la Constanţa înapoi. Doar că nu au avut loc pentru mine să mă țină la cazare. M-am considerat capabil să ajung la Constanţa, unde eram cazat. Nu am luat în considerare să fie pietoni la acea oră și să se întâmple aceste tragedii. Cunosc îndatoririle arestului la domiciliu și le voi îndeplini. Aș putea în acest timp în arest la domiciliu să-mi concentrez lucrurile și ce o să fac mai departe în penitenciar. În arest preventiv drepturile sunt limitate. Mama a făcut cerere să mă asiste cineva la penitenciarul de la ANA - antidrog, detox. A fost refuzată. Nu pot beneficia pentru că nu sunt condamnat. Am probleme, vreau control la spital, probleme renale. Mi s-a respins”, a spus tânărul în faţa instanţei, conform observatornews.ro.

Argumentele avocaților lui Vlad Pascu

Avocații lui Vlad Pascu au prezentat instanței cererea de eliberare din arestul preventiv, argumentând că drumul nu era iluminat în noaptea accidentului tragic.

„Arestul la domiciliu nu e o măsură care să-ţi permită acea libertate. În arest la domiciliu nu ar putea să săvârşească fapte penale sau să se sustragă. Urmările produse sunt unele dintre cele mai grave, s-a pierdut viaţa a două persoane, suntem şi noi conştienţi. Acest tânăr nu a urmărit să curme viața. Acest nefericit incident s-a întâmplat din mai multe circumstanțe, curbă, lipsa de iluminat. Având în vedere poziția de recunoaștere, că are o familie care se ocupă de el, vă rog să luați în considerare cererea pe care am formulat-o. E olimpic, s-a preocupat de școală”, au precizat avocații lui.

Rămâne de văzut dacă instanța va lua în considerare aceste noi argumente și va decide eliberarea lui Vlad Pascu din arestul preventiv.