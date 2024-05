Întrebat despre cum a fost să dea ochii cu cel care i-a ucis copilul, tatăl lui Sebastian a spus că i-a căutat privirea, pentru a căuta vinovăția în ochii lui. Însă Vlad Pascu a ales să stea cu privirea plecată. Doar un agent de penitenciar a stat între părinții tinerilor morți și între cel care i-a ucis. Valentin Olariu spune că cu greu și-a abținut lacrimile și că l-au încercat tot felul de emoții când l-a văzut pe Vlad Pascu.

"Credeți-mă că am vrut să-i prind privirea, să mă uit ochi în ochi și s-a uitat numai cu capul în jos. Chiar mi-a venit să plâng, am avut o emoție în corp, mi-au trecut tot felul de gânduri în cap. Cum l-am văzut? A fost tot acel Vlad Pascu, dar un pic mai speriat. Nu cred că se poate schimba un asemenea om. Este teatral și tot ce face el, face doar cu ajutorul avocaților și îi ascultă de fiecare dată. Sper ca doamna judecător, cred că am cea mai mare încredere în dânsa, că o să ia decizia cea mai bună. Ce așteptări? Ce așteptări am de la primul termen! Să se facă dreptate și Vlad Pascu să-și primească pedeapsa pe care o merită", a declarat Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian.

