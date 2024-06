„Este încă o confirmare că ceea ce am spus este perfect adevărat, procurorii au folosit metoda „follow the money” și ușor, ușor începe să iasă la iveală un sablon, sunt similitudini”, a spus Anca Alexandrescu, realizator Culisele Statului Paralel, la Realitatea PLUS.

Anca Alexandrecu: „Această caracatiță este întinsă în cele mai mici cotloane ale județelor”

„Se va ajunge și la Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea. Eu am fost acolo și am arătat cum se fraudează fonduri europene. Prejudiciul este vreo 3 milioane de euro. Foarte interesant care este legătura între Teodorescu și Coldea. Teodorescu s-a lăudat în campanie că nu e nicio problemă ilegală. Iată că procurorii cercetează. Ușor, ușor, din aproape în aproape, DNA dezvăluie toate încrengăturile. Eu mă aștept să înceapă dezvăluirile și depre doamna Koveși. Eu voi continua dezvăluirile. Această caracatiță este întinsă în cele mai mici cotloane ale județelor”, a spus Anca Alexanrescu, sâmbătă.