Invitat luni, la "Legile Puterii" de la Realitatea Plus, Virgil Popescu a afirmat că, în situația în care avem suspiciuni legate de facturile de energie electrică sau gaze naturale, recomandarea sa este "să nu plătim".

Cîțu îl contrazice pe ministrul Energiei: Nu poți să nu plătești factura!

Miercuri, la finalul ședinței de guvern, ministrul Energiei a revenit cu o nouă interpretare.

"Am fost sincer cu oamenii, am povestit că eu m-am regăsit de 2 ori în această situație, prima dată am reclamat la furnizor, am reclamat la ANRE și abia atunci s-a întâmplat ceva. Eu am spus ce aș face eu, nu recomand nimănui și departe de mine gândul să îndemn pe altcineva să nu plătească," a afirmat Virgil Popescu.