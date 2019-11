Viorica Dăncilă, dialog cu jurnalista Realitatea PLUS: "Nu vă este teamă că veți putea fi șantajată de Serviciile Secrete?"

"Avand in vedere retorica liderilor PSD privind implicarea Serviciilor Secrete in politica, presa si in Justitie, nu va este teama ca veti putea fi santajata de Serviciile Secrete, daca veti renunta la imunitatea prezidentiala?" a fost întrebarea reporterului Realitatea PLUS, Mădălina Mihalache.

Replica Vioricăi Dăncilă a venit imediat: "Nu imi este teama. Unui om cinstit nu are de ce sa ii fie teama. Am vazut acum ca au incercat tot felul de lucruri, plangeri pe la DNA, nu imi este teama, pentru ca nu am motive care sa imi provoace teama. Spre deosebire de Klaus Iohannis, care a promis acum 5 ani ca va renunta la imunitate dupa ce va prelua functia de presedinte si nu a facut-o, eu o voi face".

Jurnalista Realitatea a insistat, "Deci dumneavoastra nu credeti in existenta statului paralel, care a lucrat in tara noastra...", moment in care Dăncilă a intervenit: "Stati putin, ce legatura are cu imunitatea? Eu am vazut abuzuri pe care nu le poate contesta nimeni, s-a discutat foarte mult si eu ca presedinte voi lua atitudine cand vor exista astfel de comportamente si abuzuri impotriva cetatenilor romani".

Reporterul Realitatea a continuat, "V-am intrebat daca ati fost dumneavoastra pusa de cineva din conducerea partidului...", dar deputatul Valeriu Steriu, purtătorul de cuvânt al PSD, a întrerupt dialogul, motivând că "nu facem interviuri aici, stiu ca la Cotroceni se pun una, maximum doua intrebari. Suntem mult mai liberi, mai democrati, dar exclusivitatile acestea tineti-le pentru interviurile facute oficial".