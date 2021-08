Realitatea PLUS

„Am primit mesaje de la oameni de la firme mai ales care au dat faliment în legătură cu arhivele. Care înseamnă adeverințe pentru venitul brut, pentru sporuri. Au nevoie oamenii, și nu au nicio vină că respectiva societate a intrat în insolvență. M-am gândit cum aș putea să-i ajut pentru a li se elibera decizia de pensionare”, a declarat Violeta Alexandru, sâmbătă seara, la Realitatea PLUS.

Fostul ministru al Muncii, actual deputat PNL, a explicat în ce constă proiectul legislativ pe care l-a depus în Parlament pentru obţinerea adeverinţelor de la casele de pensii care au documente de la întreprinderi desfiinţate. Violeta Alexandru a adăugat că, prin această inițiativă, se are în vedere şi respectarea dreptului „societăţilor care au preluat arhivele să îşi acopere costurile necesare” şi a atras atenţia că „statul a eşuat când se ocupa de acest lucru”. Fostul ministru a explicat că a luat în considerare și experiența din Marea Britanie.

„Este dreptul oamenilor”, a precizat Violeta Alexandru și a menționat că ei trebuie „să se ducă la societatea comercială (ce a preluat arhiva respectivă - n.red.) care are are obligatia sa afiseze pe site de la ce firma au preluat arhiva. Merg și li se elibereaza adeverinta, iar costurile trebuie suportate de stat”.

„Propunerea legislativa mai are prevazuta in afara de această obligație si eliberarea adeverințelor într-un anumit termen, până la care casele de pensii să suporte aceste costuri, același lucru și Arhivele Naționale. Sunt mai multe prevederi care să uțureze viețile oamenilor”, a mai spu Violeta Alexandru, sîmbătă seară, la Realitatea PLUS.

Actual deputat PNL de București, Violeta Alexandru a anunțat că, potrivit acestui proiect legislativ, pentru modificarea și completarea legi iArhivelor Naționale și a Codului Muncii (legea 53/2003), „costurile asociate predării documentelor cu valoare practică către operatorii economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice se suportă din bugetul Arhivelor Naţionale, respectiv din bugetul Casei Naţionale de Pensii Publice”.

De asemenea, cheltuielile efectuate de de oameni cu serviciile arhivistice ar uma să fie decontate „o singură dată pe an” de casele teritoriale de pensii, iar cheltuielile să fie „suportate de bugetul asigurărilor sociale de stat şi se pot acoperi din fonduri externe nerambursabile”, potrivit fostului ministru al Muncii Violeta Alexandru.