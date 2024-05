Șeful Statului Paralel ar deține o vilă de lux chiar la Monte Carlo. Casa de vacanță ar fi cumpărată pe numele lui Bogdan Neidoni, cel care este fostul coleg de cameră al lui Florian Coldea de pe vremea când cei doi erau studenți la Academia de Informații. Bogdan Neidoni a tot fost promovat de prietenul său Florian Coldea, mai ales în cercurile magnaților care clădeau imperii din afaceri imobiliare. Jurnaliștii de investigații dezvăluie că de cel puțin 6 ani, generalul negru, Florian Coldea, merge în fiecare vară pe Coasta de Azur să se relaxeze.







Jurnalistul Liviu Alexa a publicat imagini cu vila de pe Coasta de Azur în care an de an ar merge să se relaxeze generalul Florian Coldea sau chiar să se întâlnească și cu personaje cheie din cercul său.



Primele declarații controversate despre Florian Coldea și vila pe care ar deține-o acesta pe Coasta de Azur au fost făcute în urmă cu câțiva ani de către fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie.



” (...) am aflat acum că a luat o vilă la Monte Carlo pe numele lui Bogdan Naedoni şi acum este în acea vilă. (…) Dl Coldea a achiziţionat o vilă la Monte Carlo, zilele astea or să îmi vină pozele”, a declarat Marian Vanghelie pentru jurnaliști în urmă cu câțiva ani, declara Marian Vanghelie pentru DCNews Live.