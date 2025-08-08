În trecut, Traian Băsescu și Adrian Năstase au mai fost vecini de apartament. Cei doi au locuit în aceeași clădire, iar la un alt etaj stătea și fostul premier Nicolae Văcăroiu.

Fostul șef de stat a povestit la un moment dat cum în acea perioadă, locuința sa a fost inundată după ce o țeavă s-a spart în apartamentul lui Văcăroiu. Mai mult, Băsescu a adăugat că a fost nevoit să scoată apa afară cu găleata și a fost ajutat de Năstase.

Vila de protocol din sectorul 1 al Capitalei care îi va reveni lui Băsescu are un parter care se întinde pe o suprafață de aproximativa 124 de metri pătrați și este dotat cu living, sufragerie, două dormitoare, bucătărie și alte spații și anexe. Etajul casei are 116 metri pătrați. Terenul aferent se întinde pe o suprafață de 541 de metri pătrați.

Ne reamintim că Traian Băsescu și-a pierdut drepturile unui fost șef de stat în primăvara anului 2022, moment în care Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că acesta a fost colaborator al Securității. La scurt timp, Băsescu s-a mutat din vila RA-APPS în care locuia și a cumpărat un apartament într-un complex rezidențial.

Decizia de Guvern prin care fostul șef al statului primeste vila de protocol

Traian Băsescu a solicitat RA-APPS să îi atribuie o locuință în calitate de fost șef de stat, asta după ce Curtea Constituțională a României a decis că hotărârea Instantei Supreme de a-i retrage privilegiile este neconstituțională.

În ședința de vineri, Guvernul României va adopta o hotărâre prin care îi va fi atribuită o vilă de protocol din zona de nord a Capitalei, în Cartierul Primăverii, fostului președinte.

Pe ordinea de zi a ședinței Executivului figurează următorul proiect de hotărâre de Guvern:

„Se aprobă schimbarea destinaţiei unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială”.

Totodată, Traian Băsescu a solicitat și Administrației Prezidențiale să reprimească indemnizația de fost șef de stat, care este 75% din salariul președintelui în funcție.

