Liderul de la Budapesta a afirmat că acuzațiile la adresa sa privind politice cu tente rasiste și antisemite ar fi inventate de "ONG-uri progresiste".

"Vă spun adevărul: am introdus o toleranță zero față de rasism și antisemitism. (...) Guvernul meu este devotat legii și ordinii publice fără compromisuri. Am decis că nu avem nevoie de mai multe genuri, ci de mai mulți luptători. Mai puțini travestiți și mai mulți Chuck Norris", a declarat Orban în timpul discursului, potrivit The Washington Post.

Remarca nu este întâmplătoare, starul artelor marțiale fiind atât un militant anti- LGBT, cât și un prieten și un admirator al lui Orban, iar relația lor a fost comparată de presă cu cea dintre Vladimir Putin și Steven Segal.

Orban a respins și acuzațiile legate de restrângerea drepturilor și libertăților în țara sa. "Cum poți distruge ceva ce a fost deja distrus?" (...) Ei mă urăsc și mă calomniază pe mine și țara mea, așa cum vă urăsc și vă calomniază pe voi", spune Orban despre democrați la CPAC. "Ar trebui să ne unim forțele".

"Valorile noastre ne salvează de la repetarea greșelilor istoriei", susține Orban, spunând că nazismul și stalinismul au fost determinate de abandonarea valorilor creștine.

„Dacă are cineva îndoieli dacă liberalii progresiști ​​și comuniștii sunt la fel, întreabă-ne pe noi maghiarii (…) Sunt la fel. Așa că trebuie să-i învingem din nou.”

Orban a folosit în mod repetat retorica războiului în discursul său. A primit aplauze puternice din partea celor câteva sute de spectatori din sală. Premierul ungar s-a descris ca fiind un „luptător de modă veche pentru libertate” și a susținut că țara sa este asediată de „liberali progresiști”.

„Trebuie să fii curajos. Dacă ți-e frică, ai o treabă de făcut”, le-a spus el gazdelor din SUA. „Singurul lucru pe care noi, ungurii, vă putem arăta este cum ne putem apăra conform propriilor noastre reguli”.

Conferința de acțiune politică conservatoare este o întâlnire tradițională a conservatorilor de dreapta, care atrage, de asemenea, numeroși susținători ai fostului președinte american Donald Trump.

De altfel, acesta urmează să țină și el un discurs, vineri. La reuniune participă și alte nume grele ale conservatorismului radical american, precum fostul consilier al lui Trump, Steve Bannon, congresmanul american Marjorie Taylor Greene, cunoscută pentru scneariile sale conspiraționiste și fostul guvernator și candidat la vicepreședinție Sarah Palin.