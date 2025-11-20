Orban avertizează că „prelungirea războiului” ar putea avea consecinţe economice grave, iar costurile ajutorului vor ajunge să fie plătite de generaţiile viitoare. Premierul explică că Ursula von der Leyen a pus pe masă trei opţiuni pentru strângerea banilor necesari susţinerii Ucrainei: statele UE să contribuie voluntar din bugetele proprii, împrumuturi comune ale UE sau confiscarea activelor Rusiei îngheţate în blocul comunitar.

„Astăzi nu sunt bani pentru război, dar nepoții noștri vor plăti pentru el. Absurd”, a comentat Orban, subliniind riscurile juridice şi economice ale unei eventuale confiscări a activelor ruse, care ar putea genera „dispute legale prelungite, un val de procese şi colapsul monedei euro”.

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a menţionat o sumă mai mică decât cea indicată de Orban, subliniind că Bruxelles-ul transmite continuu cereri pentru suplimentarea ajutorului oferit Ucrainei.

În acelaşi timp, Orban şi-a exprimat scepticismul faţă de capacitatea Bruxelles-ului de a controla conflictul, afirmând că „trăieşte cu iluzia” că războiul cu Rusia poate fi câştigat şi criticând decizia de a continua finanţarea unui „război care nu poate fi câştigat”, acuzând totodată „mafia ucraineană coruptă a războiului”.

„135 de miliarde de euro. Aceasta este suma pe care șefa birocrației de la Bruxelles, Ursula von der Leyen, dorește să o strângă pentru Ucraina. Acesta este prețul continuării războiului.

Doamna președintă are o problemă: nu dispune de acești bani. Cu toate acestea, există trei sugestii pe masă.

Prima este ca banii să fie aruncați de statele membre. În mod voluntar și cu bucurie, pe cheltuiala propriilor bugete. De parcă n-ar avea nimic mai bun de făcut.

A doua opțiune este un truc magic binecunoscut al Bruxelles-ului, împrumutul comun. Astăzi nu sunt bani pentru război, dar nepoții noștri vor plăti pentru el. Absurd.

A treia propunere este să se fure activele rusești înghețate. Este o soluție confortabilă, dar consecințele sunt invizibile. O povară juridică îndelungată, multitudinea de cazuri și căderea euro. Asta ne așteaptă dacă alegem această cale.

Așadar, să alegem bunul simț. Să încetăm să finanțăm războiul imposibil de câștigat și mafia coruptă a războiului ucrainean și să ne concentrăm forțele pe crearea păcii.

Este timpul să ne întoarcem din impasul de la Bruxelles!”, a scris Viktor Orban pe pagina de Facebook.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, Uniunea Europeană a acordat circa 178 de miliarde de euro în ajutoare militare, financiare şi umanitare Kievului, însă conflictul continuă să solicite resurse tot mai mari din partea statelor membre.