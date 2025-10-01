Potrivit hidrologilor, în intervalul 2 octombrie, ora 16:00 - 4 octombrie, ora 00:00, va fi Cod galben de viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri pe râurile din bazinele hidrografice: Mureș - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Târnava - amonte S.H. Brănișca (județele: Alba, Sibiu și Hunedoara), Timiș - bazin amonte S.H. Sadova și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj, Pogăniș - bazin amonte de Acumularea Cadar Duboz, Bârzava, Moravița (județele: Caraș-Severin și Timiș), Caraș, Nera (județul Caraș-Severin), Cerna - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Gorj și Caraș-Severin), Dunăre - afluenții mici aferenți sectorului amonte confluență cu râul Desnățui (județele: Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj), Desnățui (județele: Mehedinți și Dolj), Jiu (județele: Hunedoara, Gorj, Mehedinți și Dolj), Olt - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sebeș Olt (județele: Sibiu, Vâlcea, Argeș, Olt, Gorj și Dolj) și Călmățui (județele: Olt și Teleorman).

Inundațiile lovesc din nou! Râurile din 14 județe, sub avertizare de Cod Galben până sâmbătă dimineață



Fenomene hidrologice similare, sub incidența aceluiași Cod galben, se vor înregistra și pe: Vedea (județele: Argeș, Olt și Teleorman), Argeș - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman și Ilfov), Ialomița - bazin amonte S.H. Târgoviște și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Târgoviște - amonte S.H. Siliștea Snagovului (județele: Dâmbovița, Prahova și Ilfov), Prahova - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Prahova și Ialomita), Buzău - bazin amonte de Acumularea Siriu și afluenții aferenți sectorului aval de Acumularea Siriu - amonte S.H. Banița (județele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova), Râmnicu Sărat - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Buzău și Vrancea), Putna - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Vrancea) și pe râurile din Dobrogea (județele: Constanța și Tulcea).



De asemenea, în perioada 3 octombrie, ora 6:00 - 4 octombrie, ora 12:00, va fi în vigoare un Cod portocaliu de viituri pe următoarele cursuri de apă: Dunăre - afluenții mici aferenți sectorului amonte confluență cu râul Desnățui (județele: Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj), Desnățui (județele: Mehedinți și Dolj), Jiu - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu (județele: Gorj, Mehedinți și Dolj), râul Jiu - pe sectorul aval confluență cu râul Motru (județul Dolj), Olt - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Lotru (județele: Vâlcea, Argeș, Olt, Gorj și Dolj), Călmățui (județele: Olt și Teleorman) și Vedea - bazin amonte S.H. Buzești și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Buzești - amonte confluență cu râul Teleorman (județele: Argeș, Olt și Teleorman).

