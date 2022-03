După ce au ieșit din țară, diplomații s-au adunat lângă ambasadorul Ucrainei la Onu, Evghenia Yevheniia Filipenko, și s-au fotogafiat cu un steag al Ucrainei. Ei au protestat astfel față de invazia rusă în Ucraina, relatează Reuters.

Diplomats from #European countries left the hall of the #UN Human Rights Council before Lavrov's speech.



Diplomacy in #Russia is dead pic.twitter.com/6UOsICDjU4